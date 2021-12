Nach Beitragserhöhung Pflegeversicherung ist erstmals drittgrößte Sozialversicherung

Am 1. Januar 2019 löste die Pflegeversicherung die Arbeitslosenversicherung als drittgrößte Sozialversicherung ab. Die Beiträge dürften weiter steigen, ebenso der Bedarf an Zusatzvorsorge, meint Rolf Tilmes, Vorstandschef des Financial Plannung Standards Board Deutschland (FPSB).