Pyramidensystem Nach Böhmermann-Video: Die 6 wichtigsten Fragen zur DVAG

Politisch einflussreiche Werbefiguren, hoher Provisionsdruck zugunsten ungeeigneter Produkte und eine fehlende Objektivität bei der Auswahl der empfohlenen Produkte. Jan Böhmermann nimmt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) in seiner aktuellen Sendung sehr kritisch unter seine Satire-Lupe:

Wie arbeitet die DVAG?

Berater der DVAG sind nicht angestellt, sondern Handelsvertreter. Das ist ein wichtiger Unterschied. Laut Handelsgesetz arbeitet ein Handelsvertreter als Selbstständiger. Er kann seine Tätigkeit und Arbeitszeit frei gestalten.

Die DVAG arbeitet als Strukturvertrieb aufgebaut. Das bedeutet, in der DVAG besteht ein Pyramidensystem. In diesem erhalten die jeweils in der Hierarchie Höherstehenden einen Teil der Einnahmen, die die darunter stehenden Mitarbeiter erwirtschafteten. Es gibt zahlreiche Berichte von Aussteigern, die eine sektenähnliche Kultur beschreiben. Auch Böhmermann verweist in seiner Sendung auf das Pyramidensystem.

Wem gehört die DVAG?

Reinfried Pohl gründete die DVAG im Jahr 1975. Andreas Pohl ist seit 2014 Vorsitzender des Vorstands. Bis heute ist die DVAG ein Familienunternehmen. Die Familie Pohl hält mehr als 60 Prozent der Anteile.

Wann wurde die DVAG gegründet?

Am 1. Juli 1975

Wie viele Geschäftsstellen hat die DVAG?

Laut Geschäftsbericht gibt es 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen.

Wie viele Kunden betreut die DVAG?

Laut Geschäftsbericht betreuen die DVAG-Handelsvertreter 6 Millionen Kunden.

Wie seriös ist die DVAG?

Einige Konflikte zwischen DVAG-Vertretern und Kunden landen vor Gericht. Beispielsweise verurteilte das Landgericht Chemnitz die DVAG im Juni 2019 dazu, Schadensersatz zu zahlen. Im konkreten Fall hatte ein Handelsvertreter der DVAG seinen Kunden seit mindestens Ende der 1990er-Jahre sogenannte Festgeldanlagen der DVAG empfohlen. Derartige Produkte bot die DVAG jedoch niemals an.

In betrügerischer Absicht fälschte der Handelsvertreter Urkunden und missbrauchte die ihm von der DVAG eingeräumten Möglichkeiten. Im Oktober 2014 bekam eine Kundin Wind von den betrügerischen Machenschaften und kündigte den Vertrag. Der Berater jedoch verkaufte weiterhin diese Festgeldanlagen.

Die Richter in Chemnitz beschlossen, dass die DVAG selbst für diesen Schaden einstehen muss. Denn sie sei in der Pflicht gewesen, die ihr anvertrauten Rechtsgüter der Kunden zu schützen. Diese Pflicht hatte das Unternehmen aber verletzt, indem es die Bestandskunden nicht über das betrügerische Vorgehen informierte, von welchem sie im Oktober 2014 Kenntnis hatte.