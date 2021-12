Nach Börsen-Crash So sucht China nach Sündenböcken

Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlichte zudem Äußerungen eines Forschers der Zentralbank, der die weltweiten Turbulenzen der erwarteten Zinserhöhung durch dieDer Shanghai Composite Index hat seit seinem Höchststand, nachdem Sorgen um die chinesische Konjunktur die monatelange Rally beendeten, die staatlich kontrollierte Medien zuvor befeuert hatten. Seit Beginn des Ausverkaufs im Juni haben offizielle Stellen wiederholtgleichzeitig wurde ein beispielloses Programm zuraufgelegt.Nach Aussetzung des Programms haben die Behörden nun eine. „Staatliche Stellen waren zu stark in den Aktienmarkt involviert, und jetzt versuchen sie, die“, sagte Hu Xingdou, Ökonomieprofessor am Beijing Institute of Technology. „Eigentlich müssen sie die Verantwortung für die Marktkrise übernehmen. Sie versuchen, gzu sein.“ Xinhua berichtete übergegen Personen, die mit der China Securities Regulatory Commission (CSRC), mit Citic Securities und der Zeitschrift Caijing in Verbindung stehen. Unter den Verdächtigen sei einder CSRC, gegen den wegen Insiderhandels und der Fälschung von Dokumentenstempeln ermittelt werde, berichtete Xinhua. Acht Personen bei Citic Securities werden des, und es wird ihnen vorgeworfen, falsche Informationen zum Aktien- und Futures-Handel verbreitet zu haben. Citic Securities teilte am Mittwoch in einer Erklärung an die Börse Schanghai mit, sie habe keine Informationen im Zusammenhang mit dem Bericht erhalten. Caijing bestätigte, ein Reporter sei aus Gründen, die dem Magazin nicht bekannt seien,vorgeladen worden. Man kooperiere mit den Behörden. Anfragen an die CSRC blieben unbeantwortet. Unterdessen brachte Xinhua einen Kommentar, derforderte. „Wir haben Grund zu der Annahme, dass weitere Kriminelle und ihre verborgenen Verbrechen bekannt werden“, hieß es darin. „Wir glauben auch, dass die Justizbehörden gründlich ermitteln und Strafen verhängen werden, egal wer in die Verbrechen verwickelt ist.“ Die Untersuchungen würden den chinesischen Aktienmarkt zu einem „“ machen und dem Markt „eine gesunde und stabile Zukunft“ geben. In einem weiteren Xinhua-Bericht wurde Yao Yudong zitiert, Leiter des Research Institute of Finance der chinesischen Notenbank, der dieden Erwartungen einer Fed-Zinsanhebung im September zuschrieb und nicht den Sorgen um die chinesische Wirtschaft.Vier der größten Handelsfirmen Chinas - Haitong Securities, GF Securities., Huatai Securities und Founder Securities - teilten unabhängig voneinander mit, dass, wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Vorschriften zum Umgang mit Kunden. „Das Unternehmen wird vollumfänglich mit der CSRC kooperieren und alle regulatorischen Pflichten zur Information streng erfüllen“, hieß es in der Mitteilung von Haitong. „Bislang läuft das Geschäft des Unternehmens normal.“ GF, Huatai und Founder gabenab. Im Juli hatte das Ministerium für öffentliche Sicherheit mitgeteilt, dass es die CSRC bei der Untersuchung „arglistiger“unterstützen werde.Ökonomieprofessor Hu sagte, das Hochjubeln durch die Regierung habe dazu beigetragen, den Markt auf. „Die Behörden tragen die größte Verantwortung für die Krise, weil sie versucht haben, den Markt voranzutreiben, indem sie intervenierten und die Öffentlichkeit ermutigten, am Aktienmarkt überzuschnappen.“