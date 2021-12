Nach Brexit-Votum So will Frankfurt Londoner Fintechs locken

In einer ganzen Etage des in Nähe des Frankfurter Messeturms gelegenen Hochhaus Pollux sollen junge Unternehmen der Fintech-Szene gutausgestattete Büros günstig mieten können, um ihre neuen Technologien für Anwendungen zum Thema Finanzen voranbringen zu können. Das ist zumindest der Plan von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung Demnach entsteht das neue deutsche Fintech-Zentrum nach dem Vorbild des „Level 39“, benannt nach dem 39. Stock eines Büroturms im Londoner Finanzviertel Canary Wharf: Bereits vor rund drei Jahren entstand dort ein bislang europaweit einmaligen Zentrum für Start-ups der Fintech-Szene, in dem mittlerweile etwa 200 junge Unternehmen beheimatet sind.„Aber der Brexit ist eine Chance für Frankfurt, aufzuholen“, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Mellinghoff, Partner des Fintech-Beratungshauses Techfluence in London. Demnach sei die Unsicherheit über die Details des britischen EU-Austritts für die Fintech-Unternehmen im Vereinigten Königreich mittlerweile ein Standortnachteil.Denn zum einen könnten die Fintech-Unternehmen künftig den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen verlieren. Zum anderen drohe den Start-ups, dass sie nach dem britischen EU-Austritt kaum noch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutieren könnten. Aktuell ist fast jeder dritte Mitarbeiter in der Branche nach Schätzungen des britischen Fintech-Verbands Innovate Finance Ausländer.