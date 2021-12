Nach dem Anschub durch Bill Gross Janus Capital legt vier neue Asien-Fonds auf

Janus Capital hat vier neue Asien-Fonds auf den Markt gebracht, berichtet Citywire. Zwei von ihnen haben Asien-Aktien im Blick, die anderen beschränken sich auf Japan. Die in Dublin beheimateten Anlagen sind für den Vertrieb in Deutschland zugelassen. Gemanagt werden die Fonds von Diam International, einer Tochtergesellschaft der Vermögensverwaltung Diam, die von Tokio aus ein Vermögen von 146 Milliarden US-Dollar betreut.Die vier Fonds im Detail: Derkann über alle Marktkapitalisierungen und Aktienbereiche hinweg Aktien kaufen. Derkauft Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Dabei soll der Schwerpunkt bei aufstrebenden und wachsenden Firmenliegen. Derhat wieder die ganze Bandbreite von Firmen zur Verfügung. Die Fondsmanager können Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung auf Asiens Grenzmärkten kaufen. Das sind Länder, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung noch hinter Schwellenländern liegen. Die Manager deskonzentrieren sich auf Konsumgüter-Firmen und Unternehmen anderer Branchen, die Asiens Wachstum antreiben.Damit will Janus Capital weiter Geld einsammeln. Bereits der Neuzugang Bill Gross , Mitgründer und langjähriger Chef von Pimco, hatte Milliarden in neu aufgelegte Fonds gespült. Zuletzt hatte Star-Investor George Soros 500 Millionen Dollar (398,5 Millionen Euro) bei Janus angelegt , weil er von Gross‘ Anlagestrategie beim Janus Global Unconstrained Bond überzeugt ist.