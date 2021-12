Redaktion 12.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Nach dem Brexit So will Hessens Ministerpräsident Londoner Insitutionen nach Frankfurt holen

Frankfurt will bislang in London angesiedelte EU-Institutionen in die deutsche Metropole holen. Jetzt hat Hessens Ministerpräsident die Vorteile präsentiert – mit einem Seitenhieb auf die Bayern.