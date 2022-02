Themen-ETFs von iShares Nach dem „Chipageddon“ jetzt von Megatrends profitieren

Wie das BlackRock Investment Institute (BII) im globalen Ausblick für das Jahr 2022 herausgearbeitet hat, bestimmen drei Themen die wirtschaftliche Dynamik der kommenden Jahre: Die Finanzierung des Übergangs zur Klimaneutralität, Entwicklungen in der Technologiebranche sowie die Inflation (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Drei Trends bestimmen die Zukunft: Klimaneutralität, Technologie und Inflation

Finanzierung des Übergangs zur Klimaneutralität

Die Welt will sich hin zu Netto-Null-Emissionen entwickeln. Befeuert wird dieser Trend durch den öffentlichen Druck, der sich auf die Entscheidungen der Politik auswirkt. Zu den Gewinnern dürften Unternehmen zählen, die in emissionsintensiven Wirtschaftsbereichen neue Lösungen bereitstellen.

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Städte sind für rund 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Zugleich produzieren sie mehr als 60 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Diese Zahlen dürften mit fortschreitender Urbanisierung weiter ansteigen. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2050 zusätzlich 2,5 Milliarden Menschen in Städten leben. Mit Smart-City-Technologien und -infrastrukturen lässt sich die Emissionsintensität in Ballungszentren verringern, gleichzeitig steigen die Nachhaltigkeit und die allgemeine Lebensqualität im urbanen Raum (Grafik 2).

Die Rahmenbedingungen haben sich zum Guten verbessert: Überall auf der Welt setzen sich politische Entscheidungsträger aktiv für den Übergang zu Smart Cities ein. Ihr Ziel ist es, das wirtschaftliche Wachstum durch Infrastrukturausgaben zu stimulieren und dabei Nachhaltigkeitsaspekte zu forcieren. Erhöhte Investitionen in diesem Bereich befeuern Anbieter von Smart-City-Infrastrukturen im Jahr 2022 – und weit darüber hinaus.

Grafik 2: Investition in nachhaltige Entwicklung: USA, China und Europa stehen vor hohen Infrastrukturausgaben

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Der Energiesektor verursacht rund 24 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen. Die aktuellen Debatten drehen sich vor allem um die Frage, wie sich der CO 2 -Fußabdruck dieses Sektors wirksam reduzieren lässt. Technologische Fortschritte und Skaleneffekte haben dazu geführt, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien inzwischen als die weltweit kosteneffizienteste Lösung angesehen wird. So spricht neben dem Emissionsargument auch der finanzielle Aspekt für erneuerbare Energien. Der Kapazitätsausbau wird sich zwar beschleunigen, liegt aber noch weit unter dem Niveau, das zur Erreichung der Netto-Null-Ziele erforderlich ist.

2021 wurde der S&P Global Clean Energy Index optimiert, der Referenzindex für den iShares Global Clean Energy UCITS ETFs. Damit bietet der Index einen diversifizierteren und nachhaltigeren Ansatz im Bereich erneuerbare Energien. Als abschließende Maßnahme dieser Indexanpassung ist die Aufnahme von Schwellenländern im Jahresverlauf 2022 vorgesehen.