Produktionskürzungen, Schließungen, Sonderangebote: Der Whisky-Boom ist vorbei. Jerger sieht Chancen für Genießer – aber nicht jede Flasche wird zu Gold.

Lebenswasser - die Whisky-Kolumne Nach dem Rausch – wie sich der Whisky-Markt neu sortiert

Liebe Whisky-Freunde,



diesmal widmen wir uns der Frage, wie es der Branche geht und was wir in naher Zukunft erwarten dürfen. Vielleicht haben Sie es bereits aus verschiedenen Kanälen gehört: Die Whisky-Branche, so heißt es, stecke nach einer Reihe fetter Jahre in Schwierigkeiten.

Erinnern Sie sich noch, wie neue Destillerien überall aus dem Boden sprossen? Wie etablierte Häuser ihre Kapazitäten ausbauten, als gäbe es kein Morgen? Nun lesen wir von Produktionskürzungen und vorübergehenden Schließungen.

Mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Der Markt wurde regelrecht überschwemmt mit jungem Whisky. Und warum sollte ein Käufer für einen Dreijährigen 70 oder 100 Euro bezahlen, wenn er einen sehr guten 12-jährigen Single Malt für 50 Euro oder weniger bekommt? Die vielen Sonderangebote, die uns derzeit anlächeln, sind übrigens kein Zeichen von Qualitätsmängeln – sie verraten uns nur, dass mancherorts die Kassen klingeln müssen.

Ins Schwitzen kommen vor allem die jungen Brennereien, die mehr Geschichten erzählen als Geschmacksprofile erschaffen haben. Auch so mancher Sammler und Investor musste nach dem Preisrausch von 2020/2021 eine Ernüchterung erleben – denn nicht jede Flasche im Schrank verwandelte sich in flüssiges Gold. Wie bei jeder Anlageform muss man sich auskennen und vor allem Zeit mitbringen.

Der Whiskyfreund hat allerdings immer einen entscheidenden Vorteil: Eine wunderbare Flasche kann man notfalls einfach öffnen und genießen. Versuchen Sie das mal mit einer Aktie oder Kryptowährung!

Was heißt das für die Zukunft? Sicherlich werden einige Brennereien vom Markt verschwinden oder, wie wir es aus der Geschichte kennen, zeitweise die Kupferkessel kalt lassen, bis bessere Zeiten anbrechen.

Für uns Genießer ist das gar nicht so schlecht: Gute Whiskys bleiben erschwinglich, und die wirklich außergewöhnlichen oder gut gereiften Tropfen (20 Jahre und älter) werden ihren Wert behalten oder gar steigern.

Mein Tipp: Wer den Whisky vor dem Kauf verkosten kann (am besten im stationären Fachhandel oder auf Messen), kauft keine Katze im Sack und hat im Normalfall mehrere Monate oder gar Jahre Freude und Genuss an seinem Kauf.

Slainte!

