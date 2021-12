Nach dem Trump-Sieg bei der US-Wahl Dollar mit stärkstem Plus seit Brexit

Der Greenback verzeichnete den größten Gewinn seit dem Tag nach dem britischen Brexit-Votum. Er erholte sich von einem Ausverkauf in der Nacht und am frühen Morgen. Die versöhnlichen Töne, die Donald Trump in seiner Rede anschlug, beruhigten die Marktteilnehmer, die zunächst mit dem Schock-Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl zu kämpfen hatten.

Erwartungen für eine Fed-Zinserhöhung wieder auf fast 80 Prozent

Die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Federal Reserve, die nach ersten Anzeichen für einen Trump-Sieg auf etwa 50 Prozent gefallen waren, kletterten wieder auf fast 80 Prozent.