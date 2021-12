Bloomberg 17.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Nach den Terroranschlägen in Paris Indexgewinne an Europas Börsen

Trotz der Pariser Anschläge geht es an den Börsen bergauf. So verzeichneten die Börsen in Europa fast durchgehend Gewinne, begünstigt durch die Anmerkungen aus der EZB, den fallenden Eurokurs und den starken Stimmungsindext des ZEW.