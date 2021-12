Nach der EZB-Ratssitzung Degussa-Chefvolkswirt: „Die Entwertung der Ersparnisse geht weiter“

Die Stimuli-Maßnahmen der EZB seien weiterhin notwendig, da der Preisdruck in der Währungsunion vorerst gering bleiben dürfte. So begründete EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag das Festhalten am Nullzins. Auf scharfe Kritik stößt die ultralockere Geldpolitik bei Thorsten Polleit.