Wie viel Einkommen brauchen Menschen im Alter wirklich? Laut DIW-Studie ist die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit groß. Der GDV zieht daraus eine klare Konsequenz.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen fordert ein bAV-System nach dänischem und niederländischem Vorbild: Dort haben laut GDV jeweils rund 90 Prozent der Beschäftigten eine Betriebsrente.

Die Deutschen wünschen sich im Ruhestand eine Rente von durchschnittlich 78 Prozent ihres heutigen Nettoeinkommens. Das zeigt ein neues Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Den absoluten Mindestbedarf, um die laufenden Kosten zu decken, beziffern die Befragten im Schnitt auf 58 Prozent.

An der Studie nahmen mehr als 4.200 Erwerbstätige teil. Die Forscher simulierten reale Entscheidungssituationen, in denen die Teilnehmenden aktiv zwischen heutigem Konsum und späterem Einkommen abwägen mussten. „Jede Option hatte einen Preis“, erläutert Peter Haan, einer der Autoren. Wer mehr Alterseinkommen wolle, müsse heute auf Konsum verzichten. Das 78-Prozent-Ergebnis sei damit kein Wunschdenken, sondern Resultat bewusster Abwägung.

Breite Streuung

Hinter dem Mittelwert verbergen sich erhebliche individuelle Unterschiede: Knapp ein Drittel der Befragten hält ein Versorgungsniveau von 50 Prozent oder weniger für ausreichend, eine ähnlich große Gruppe strebt 100 Prozent oder mehr an.

Bildquelle: DIW/GDV

Wer im Alter mit höheren Pflege- und Wohnkosten rechnet, plant mit 2 bis 4 Prozentpunkten mehr Einkommen. Mieter haben dabei höhere Erwartungen als Wohneigentümer.

Trotz dieser Wünsche ist der Pessimismus verbreitet: Selbst unter denjenigen, die bereits privat und betrieblich vorsorgen, hält nur rund ein Drittel es für wahrscheinlich, die eigene Wunschversorgung tatsächlich zu erreichen. Unter Personen ohne jede Zusatzvorsorge sind es lediglich 14 Prozent.

Gleichzeitig ist die Bereitschaft zur Eigenverantwortung hoch: Rund zwei Drittel der Befragten wollen mehr selbst tun. Nur 5 Prozent lehnen das klar ab.

Bildquelle: DIW/GDV

Lückenhafte bAV

Nach Schätzungen der Bundesregierung verfügen knapp 40 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weder über eine betriebliche Altersversorgung (bAV) noch über eine Riester-Rente. In den Niederlanden und Dänemark, wo rund 90 Prozent der Beschäftigten eine Betriebsrente haben, gehe eine hohe bAV-Verbreitung mit einem höheren Gesamtversorgungsniveau einher, so der GDV.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen fordert, dem Beispiel der Nachbarländer zu folgen und die ergänzende Vorsorge stärker in die Breite zu bringen.

Vier Forderungen an die Rentenkommission

Die Studienergebnisse erscheinen zu einem politisch relevanten Zeitpunkt: Die von der Koalition aus Union und SPD eingesetzte Rentenkommission soll bis Ende des zweiten Quartals 2026 ihre Ergebnisse vorlegen, darunter eine neue Kenngröße für das Gesamtversorgungsniveau über alle drei Säulen.

Der GDV leitet aus der DIW-Studie vier konkrete Forderungen ab: