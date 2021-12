Nach drei Jahren Risikovorstand der HSH Nordbank geht

Der Risikovorstand der HSH Nordbank, Edwin Wartenweiler, wird seinen noch bis zum 31. Mai 2015 laufenden Vertrag nicht verlängern. Nach drei Jahren im Vorstand der HSH Nordbank scheidet der 56-Jährige auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat respektiert die Entscheidung und hat diese mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Dem Geschäftsverteilungsplan entsprechend wird das Risikoressort interimistisch vom Finanzvorstand Stefan Ermisch verantwortet.Der gebürtige Schweizer Wartenweiler war zum 1. Juni 2012 von der FMS Wertmanagement in München zur HSH Nordbank mit Doppelsitz in Hamburg und Kiel gewechselt. Zuvor war er in verschiedenen Positionen für die Credit Suisse AG tätig.Für die Position des Risikovorstands wird die HSH Nordbank zeitnah einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benennen.