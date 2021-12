Nach Einstellung des Geschäftsbetriebs Bayerische bietet Astra-Kunden Anschlussversicherung an

Es gehe nicht um eine Abwerbung, so Maximilian Buddecke, Leiter Maklervertrieb der Bayerischen, gegenüber dem Versicherungsboten . „Vielmehr suchten wir Lösungen, wie Versicherungsmakler ihren Kunden eine vergleichbare Anschlussdeckung anbieten können. Das haben wir in den letzten Tagen vorbereitet“, so Buddecke.Vor zwei Wochen hatte der Versicherungsbote gemeldet, dass der Hauptbevollmächtigte der Astra für Deutschland, Frank Löffler, fristlos von seinem Posten zurückgetreten sei und dass die Versicherung ihren Geschäftsbetrieb hierzulande einstelle. „Im Anschluss an den Bericht über Astra haben sich viele Makler in sozialen Netzwerken wie Facebook vor allem um die weitere Betreuung ihrer Astra-Bestände gesorgt“, schreibt der Versicherungsbote.Die Bayerische biete nun an, bestehende Astra-Privat- und Tierhaftpflicht-Policen zu übernehmen. Um die Leistungen zu vergleichen, hat der Versicherer demeinige Dateien zur Verfügung gestellt.