Nach Einstieg von Katar bei Deutscher Bank Die Sch...-Idee mit der „Scheich-Idee“

Was ist in die Genossen gefahren? Der Verband der Volks- und Raiffeisenbanken schaltet eine Werbeanzeige gegen die Deutsche Bank, die manchen in den eigenen Reihen fremdenfeindlich vorkommt.