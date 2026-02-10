Versicherte sollen bei Versicherer-Pleiten künftig besser geschützt werden. Die Bafin fordert nach der Element-Insolvenz einen Sicherungsfonds für Schaden- und Unfallversicherer.

Julia Wiens, Versicherungsaufsicht bei der Bafin, fordert in ihrer Rede einen Sicherungsfonds für Schaden- und Unfallversicherer.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) will einen Sicherungsfonds für Schaden- und Unfallversicherer etablieren. Die Insolvenz des Berliner Versicherers Element Insurance habe gezeigt, dass Deutschland im Umgang mit strauchelnden Schaden- und Unfallversicherern noch nicht optimal aufgestellt sei, sagte Julia Wiens, Exekutivdirektorin für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, beim SZ-Versicherungstag am 5. Februar 2026.

„Die Insolvenz eines Versicherers im Bereich Schaden und Unfall kann erhebliche Probleme nach sich ziehen“, sagte Wiens, ohne Element Insurance namentlich zu nennen. Der neue Sicherungsfonds soll vorrangig sicherstellen, dass Versicherungsforderungen auch im Insolvenzfall erfüllt werden.

Kunden standen ohne Schutz da

Bei der Element-Insolvenz waren Versicherte plötzlich ohne Versicherungsschutz, Vermittler mussten unter Zeitdruck Kunden umdecken. Ein Sicherungsfonds hätte Zeit verschafft, Verträge geordnet auf andere Versicherer zu übertragen und fortzuführen. „In den vergangenen Monaten haben wir gesehen: Im Umgang mit strauchelnden Schaden- und Unfallversicherern sind wir noch nicht optimal aufgestellt“, räumte Wiens ein.

Deutschland verfügt bereits über Sicherungsfonds für Lebensversicherer (Protektor) und private Krankenversicherer (Medicator). Versicherungsverträge können im Insolvenzfall auf diese Fonds übertragen und dort fortgeführt werden. Für die Schaden- und Unfallversicherung fehlt ein vergleichbares Auffangnetz bislang.

EU-Richtlinie schafft Rahmen für Sanierung

Die Forderung nach einem Sicherungsfonds steht im Zusammenhang mit der Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD), die bis Ende Januar 2027 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die EU-Richtlinie harmonisiert den Rechtsrahmen für Sanierung und Abwicklung von Versicherungsunternehmen in Europa. Sie soll schnelle Eingriffe in Stress- und Krisensituationen ermöglichen und verhindern, dass im Insolvenzfall öffentliche Mittel zur Rettung eingesetzt werden müssen.

„Die IRRD ist wichtig für den Schutz der Versicherungsnehmer in Europa. Und um zu vermeiden, dass im Insolvenzfall öffentliche Mittel zur Rettung eingesetzt werden müssen“, betonte Wiens. Die Richtlinie schütze am Ende auch die Steuerzahler.

Nicht alle Versicherer betroffen

Nach den Vorgaben der IRRD müssen nicht alle Versicherer Sanierungs- und Abwicklungspläne erstellen. Die Aufsicht orientiert sich an Marktanteilen: Versicherer, die zusammen mindestens 60 Prozent des Markts abdecken, müssen einen Sanierungsplan erarbeiten. Der Abwicklungsplanung unterliegen Unternehmen mit einem gemeinsamen Marktanteil von mindestens 40 Prozent. Vor allem große Anbieter sind betroffen.

Kleine und nicht-komplexe Versicherer (SNCU) sind von der IRRD grundsätzlich ausgenommen, es sei denn, es besteht ein besonderes Risiko. Die Anforderungen an Sanierungs- und Abwicklungspläne hängen von Größe, Geschäftsmodell und Risikoprofil des jeweiligen Unternehmens ab. Für Unternehmen mit unkritischerem Risikoprofil sind Vereinfachungen möglich.

Die Bafin habe sich stark dafür eingesetzt, dass die Richtlinie und die nachgelagerten Rechtsakte proportional gestaltet sind, sagte Wiens. Die Anforderungen folgen einem risikobasierten Ansatz.

Geschäftsleitungen in der Verantwortung

In ihrer Rede übte Wiens deutliche Kritik an der Governance mancher Versicherer. Die Bafin erhalte viele Einblicke in die Unternehmen und sehe auch viele Probleme. Die Ursache liege fast nie im wirtschaftlichen Umfeld, sondern beim Versicherer selbst und damit in der Verantwortung der jeweiligen Geschäftsleitung.

„Wegsehen geht hier nicht. Im Zweifel Augen zu und durch, das ist kein guter Rat, wenn man feststellt, dass man viel zu schnell unterwegs ist. Das ist hochgefährlich“, sagte Wiens. Die Geschäftsleitung müsse dann bremsen. Das sei ihre Aufgabe, daran führe kein Weg vorbei.

Die Bafin erwarte von Mitgliedern der Geschäftsleitung, dass sie eine wirksame Governance in ihrem Unternehmen sicherstellen. Die Geschäftsleitung gebe interne Regeln und Prozesse vor und präge die Kultur im Unternehmen wesentlich.

Mehr Proportionalität bei Solvency II

Wiens betonte in ihrer Rede auch die Bedeutung des Solvency-II-Review für mehr Proportionalität in der Aufsicht. Die Bafin habe Komplexitätsreduktion und Proportionalität in ihren strategischen Zielen verankert. Dabei gehe es nicht um Deregulierung oder die Senkung von Standards, sondern um eine risikoorientierte Regulierung.

Mit dem Solvency-II-Review wurden die Schwellenwerte für den Anwendungsbereich von Solvency II angehoben. Ab Januar 2027 fallen deshalb weniger Versicherungsunternehmen unter Solvency II. Versicherer, die künftig unter die neuen Schwellenwerte fallen, können dann die Vorgaben von Solvency I umsetzen - also schlankere und HGB-basierte Aufsichtsanforderungen. Sie müssen auch nicht mehr die Vorgaben von Dora erfüllen.

Künftig wird es drei Kategorien von Unternehmen geben: Kleine und nicht-komplexe Versicherer (SNCU) können zehn Erleichterungen direkt anwenden. Dazu gehört etwa, dass sie bestimmte Managementfunktionen zusammenlegen dürfen oder ihre Risikoanalyse (ORSA) seltener vorlegen müssen. Nach derzeitigem Stand werden rund 10 Prozent der deutschen Solvency-II-Versicherer als SNCU eingestuft.

Die zweite Gruppe umfasst Non-SNCU, rund 75 Prozent der Unternehmen. Sie können sieben der zehn Erleichterungen mit Genehmigung der Aufsicht nutzen, sofern das Risikoprofil es zulässt. Die dritte Gruppe bilden die restlichen 15 Prozent der Versicherer, für die die Proportionalitätsmaßnahmen eigentlich nicht vorgesehen sind.

Wiens stellte klar, dass die Kapitalanforderungen nicht aufgeweicht werden. Gerade in unsicheren Zeiten mit hohem Risiko kurzfristiger Verwerfungen an den Kapitalmärkten seien ausreichende Kapitalpuffer wichtig. Die Bafin erwarte von den Unternehmen, dass sie ihre tatsächlichen Risiken sorgfältig einschätzen.