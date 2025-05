Die Insolvenz von Element Insurance hat laut dem Sachversicherungsexperten und Versicherungsblogger Stephan von Heymann fundamentale Schwachstellen in der Kommunikation vieler Versicherungsverträge offengelegt. Für zahlreiche Kunden war nicht klar ersichtlich, dass Element der tatsächliche Risikoträger ihrer Versicherungspolice war – insbesondere bei Verträgen, die über Assekuradeure oder Maklerkonzepte vermittelt wurden, kritisiert von Heymann in seinem Blog.

Bei Assekuradeursverträgen werde der Risikoträger zwar rechtlich meist korrekt in den Vertragsunterlagen genannt, erklärt der Branchenkenner. Diese Angabe werde aber häufig nur in schwer auffindbaren Schlussnoten der Vertragsbedingungen versteckt. Diese Intransparenz habe nach der Insolvenz zu erheblicher Verunsicherung unter Versicherungsnehmern geführt, so von Heymann.

Chronologie der Element-Insolvenz

Element Insurance, ein auf White-Label-Versicherungen spezialisierter Anbieter, geriet Ende 2024 in finanzielle Schieflage. Nach Anzeige der Überschuldung gemäß Paragraf 19 Insolvenzordnung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am 20. Dezember 2024 stellte die Behörde am 23. Dezember 2024 beim Amtsgericht Charlottenburg einen Insolvenzantrag.

Der weitere Ablauf gestaltete sich wie folgt:

Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens am 8. Januar 2025

Beginn des endgültigen Verfahrens am 1. März 2025

Automatisches Ende aller Versicherungsverträge zum 1. April 2025 um 24:00 Uhr

Kommunikationsdefizite in der Krise

Von Heymann beobachtet, dass die Assekuradeure und Vertriebspartner, die namentlich auf den Policen genannt wurden, in vielen Fällen mit der Situation überfordert waren. Sie informierten ihre Kunden laut dem Experten in den meisten Fällen nur unzureichend über das Schicksal ihrer Verträge und ließen telefonische und schriftliche Kundenanfragen oft unbeantwortet. Besonders problematisch sei dies, da auch essenzielle Absicherungen wie Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall- und Wohngebäudeversicherungen betroffen waren.

Von Heymanns Forderungen an Regulierer

„Diese Situation macht deutlich: Es besteht dringender Handlungsbedarf für mehr Transparenz in Versicherungsverträgen“, betont von Heymann. Der Sachversicherungsexperte fordert den Gesetzgeber und die Bundesaufsicht auf, klare gesetzliche und regulatorische Vorgaben zu schaffen, die sicherstellen, dass der Risikoträger einer Versicherungspolice klar, verständlich und prominent ausgewiesen wird – und zwar auf der ersten Seite der Police sowie im Produktinformationsblatt.

Gleichzeitig weist der Versicherungsblogger darauf hin, dass auch die digitalen Bestandsdaten die jeweiligen Risikoträger deutlicher ausweisen sollten. Dies sei besonders wichtig, da einige Konzeptgeber identische Produkte auf mehrere Risikoträger verteilen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Problematische Marktpraxis

Von Heymann kritisiert zudem, dass einige Assekuradeure bereits seit Jahren regelmäßig den Risikoträger für ihre Deckungskonzepte austauschen. „In einigen Vertragswerken ist sogar geregelt, dass bei Austausch des Risikoträgers der Kunde weder aktiv zustimmen noch auch nur darüber informiert werden muss“, bemängelt der Experte.

Diese Praxis führt laut von Heymann zu einer weiteren Verschärfung des Transparenzproblems: Ohne aktive Information könnten weder Kunden noch Vermittler sicher wissen, bei welchem Risikoträger eine Police aktuell platziert ist.

Mehr als nur Risikoträger-Nennung gefordert

Neben der klaren Ausweisung des Risikoträgers fordert von Heymann auch eine allgemeinverständliche Erklärung der Rollenverteilung im Versicherungsprodukt. „Viele Verbraucher wissen nicht, was ein Konzeptmakler oder Assekuradeur ist – und vor allem, dass diese nicht selbst das Versicherungsrisiko tragen“, erklärt der Experte.

Seiner Ansicht nach sollten Versicherungspolicen und Produktinformationsblätter daher verpflichtend und transparent erklären, wer vermittelt, wer verwaltet und wer tatsächlich haftet. „Ein solches Maß an Transparenz ist nicht nur im Sinne des Verbraucherschutzes – es ist auch eine Grundlage für das Vertrauen in den gesamten Versicherungsmarkt“, betont von Heymann.

Bafin verschärft Kontrollen des Managements

Die von von Heymann aufgezeigten Probleme scheinen auch bei der Finanzaufsicht auf offene Ohren zu stoßen. Bafin-Präsident Mark Branson hat in seiner Rede auf der jüngsten Jahrespressekonferenz deutlich auf die Folgen von Führungsinkompetenz und mangelndem Risikobewusstsein im Vorstand von Versicherern und Finanzdienstleistern hingewiesen.

Branson verwies auf mehrere Fälle, in denen kleine Banken, Versicherer oder Fondsgesellschaften in jüngster Zeit in Schieflage geraten sind. „Die Ursache der Probleme lag weniger im allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld, mit dem wir zurzeit umgehen müssen. Diese Unternehmen haben Geschäfte gemacht, deren Risiken sie nicht verstanden“, erklärte der Bafin-Chef.

Diese Warnung vor mangelnder Risikokompetenz deutet darauf hin, dass die Bafin künftig noch genauer auf die Qualifikation des Managements und dessen Verständnis komplexer Finanzprodukte achten dürfte – was indirekt auch die von von Heymann geforderte Transparenz fördern könnte.

Parallel dazu plant die Bafin Erleichterungen für Versicherer mit gut kontrollierten Risiken im Rahmen des Solvency-II-Reviews. Dazu gehören Vereinfachungen im Berichtswesen und die Möglichkeit, dass eine Person mehrere Schlüsselfunktionen übernehmen kann. Inwieweit dies mit verstärkten Transparenzanforderungen für Risikoträger einhergehen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Über den Experten



Stephan von Heymann wurde 1974 in Aurich geboren. Nach einer achtjährigen Tätigkeit als Marineunteroffizier begann er seine Karriere in der Assekuranz mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Ergo in Bremen. Er war mehrere Jahre als selbstständiger Versicherungsvermittler in Leipzig tätig, bis er 2014 zu einem Maklerpool nach Berlin wechselte. Er ist Experte bei DAS INVESTMENT Versicherungen und Blogger über die Branche.