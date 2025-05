Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Lang geht zu Hep Solar in Güglingen

Lang selbst war damals für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch seine weiteren Berufspläne gab er nicht bekannt – bis jetzt. Nun fängt der langjährige Maklerpool-Spezialist als leitender Experte für die Geschäftsentwicklung bei Hep Solar in Güglingen (Baden-Württemberg) an. Das verkündete er in seinem Linkedin-Profil.

Für Lang geht damit ein kompletter Branchenwechsel einher. Nach rund 14 Jahren an der Spitze mehrerer Maklerpools, erst BCA, dann Jung, DMS & Cie. und dessen Tochter Komm Investment & Anlagevermittlung und schließlich Blau Direkt, wechselt er jetzt in die Solarbranche.