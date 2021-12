Nach EZB-Entscheid J.P. Morgan, Citigroup & Co. setzen auf Europa-Aktien

Andere stellten nach der Enttäuschung der letzten Woche ihre Prognosen in Frage. So Roelof-Jan van Den Akker von ING: Minuten vor der Zinsentscheidung hatte der Leiter technische Analyse bei ING in Amsterdam seine Kurzfrist-Einschätzung für den Euro Stoxx 50 von „abwärts" auf „aufwärts" geändert, was bedeutet, dass sich für die kommenden Tage und Wochen ein Szenario mit zunehmender Risikoneigung andeutet.„Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich in den vergangenen paar Jahren jemals so falsch gelegen habe", schrieb er noch am Freitag. „Hier kündigt sich eine Trendwende an, die zumindest einige Monate anhalten sollte."Er steht nicht allein da. Stratege Ralf Zimmermann vom Bankhaus Lampe in Düsseldorf fokussiert seine pessimistische Sichtweise allerdings auf deutsche Aktien. Anleger sollten verkaufen, schrieb er am 4. Dezember, bevor sich der Euro-Vorteil für die Exporteure in Luft auflöse und der Leitindex Dax im Laufe der nächsten zwei Monate unter 10.000 Punkte falle - sieben Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Und da die Federal Reserve kurz vor der ersten Zinserhöhung seit 2006 stehe, könne die pessimistische Stimmung von den USA überschwappen und den Dax noch stärker drücken, sagte er.Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank AG sagt, er habe die Andeutungen der EZB zur Ausweitung des QE-Pakets ignoriert und in den vergangenen zwei Monaten mehr US- und Schwellenländer-Aktien gekauft.„Es ist sehr schwierig, auf ein Einmal-Ereignis wie die EZB oder Fed zu wetten und zu raten, was passieren könnte", sagt Stucki, Chief Investment Officer bei der St. Galler Kantonalbank in Zürich. „Es wird schwieriger werden, die Märkte nur mit Worten zu bewegen".