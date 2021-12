Nach fast zwölf Jahren AGI ist Schluss Dominik Werner wechselt zu Helaba Invest

Dominik Werner hat seinen langjährigen Arbeitgeber, die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI), verlassen und arbeitet seit September 2019 bei der Helaba Invest. Werner stand knapp zwölf Jahre in Diensten von AGI und war bei der Allianz-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main Consultant Manager Research & Selection. Seine Aufgabe bestand darin, Asset Manager zu analysieren und die besten von ihnen auszuwählen.

Bei seinem neuen Arbeitgeber, dessen Hauptquartier ebenfalls in Frankfurt angesiedelt ist, agiert der Absolvent der renommierten Henley Business School University of Reading nun als Portfoliomanager für Immobilien und andere alternative Anlageklassen.

Während die Tochter der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba, in den Geschäftsfeldern Master-KVG, Asset Management Wertpapiere und Immobilien & Alternative Investments ausschließlich institutionelle Investoren betreut, verwaltet AGI Vermögenswerte für private und institutionelle Anleger sowie für die Versicherungstöchter der Allianz-Gruppe.