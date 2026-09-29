Die JDC Group hat einen KI-Agenten entwickelt, der Versicherungsverträge eigenständig abschließen soll. Bis die Makler damit arbeiten können, dauert es allerdings noch.

Die JDC Group hat einen KI-Agenten entwickelt, der unter anderem Versicherungsverträge eigenständig abschließen soll.

Der Wiesbadener Plattformbetreiber JDC Group hat einen KI-Agenten für den Versicherungsvertrieb vorgestellt. Die Software soll wiederkehrende Aufgaben wie Kundenanfragen, Vertragsänderungen und Wiedervorlagen übernehmen. In der Sachversicherung soll sie auch Verträge ohne menschliches Eingreifen abschließen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Vorerst nur intern im Einsatz

Technisch verknüpft der Agent laut JDC die bestehende Plattform der Tochter Jung, DMS & Cie. und die Datenbank des ebenfalls zur Gruppe gehörenden Analysehauses Morgen & Morgen mit generativer künstlicher Intelligenz. Dabei soll er auf vorhandene Daten, Prozesse und Schnittstellen des JDC-Systems zugreifen.

Den angeschlossenen Maklern steht der Agent noch nicht zur Verfügung. Zunächst nutzen ihn interne Teams. Nach der erfolgreichen Einführung will JDC ihn den Maklern vorstellen. Einen Zeitplan nennt das Unternehmen nicht. Der Agent soll zunächst für ausgewählte Anwendungsfälle laufen und danach schrittweise um weitere Funktionen erweitert werden.

Diese Aufgaben soll der Agent übernehmen

Der weitreichendste Anwendungsfall ist der automatisierte Vertragsabschluss. Der Agent liest Online-Leads und Kundennachrichten ein, erkennt deren Inhalt und bietet dem Kunden automatisch eine passende Vertragslösung an. Bei Sachversicherungen soll er die gesamte Kundenkommunikation bis zum Abschluss selbst führen.

Das gilt zunächst für Rechtsschutz, später laut JDC für alle Sparten. Wer für einen unpassenden Vertrag beim vollautomatischen Abschluss haftet – der Makler, der den KI-Agenten einsetzt, oder JDC als Plattformbetreiber –, lässt die Mitteilung offen.

Daneben soll der Agent Versicherungsunterlagen bestehender Verträge analysieren und dabei Fristen, Änderungen oder Handlungsbedarf erkennen. Eingehende Kundenanfragen soll er verstehen, Informationen aus den vorhandenen Systemen zusammenführen und Antworten oder nächste Prozessschritte vorbereiten. Bei Änderungswünschen, etwa zu Adresse, Bankverbindung oder Kontaktdaten, erfasst er die nötigen Angaben und stößt die Folgeprozesse an. Wiedervorlagen und Folgeaktivitäten im Bestand soll er selbstständig anlegen.

„Digitaler Mitarbeiter“ statt Ersatz für den Vermittler

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JDC betont, der Agent solle den Vermittler nicht ersetzen, sondern ihm mehr Zeit für die Beratung verschaffen. „Wir schaffen damit einen digitalen Mitarbeiter, der Aufgaben selbstständig bearbeiten kann“, sagt JDC-Chef Sebastian Grabmaier. Die operative Chefin Ramona Evens sieht den Übergang von klassischen Plattformlösungen zu Systemen, die Aufgaben selbst ausführen. Das mache die Plattform skalierbarer: „Wir können steigende Volumina effizient verarbeiten, unsere Partner gezielt entlasten und gleichzeitig die Qualität im Kundenservice sichern.“

Nach eigenen Angaben zählt die JDC Group mehr als 16.000 angeschlossene Plattformnutzer und rund 2,5 Millionen Kunden. Der Fondsbestand liegt bei über 8 Milliarden Euro, die jährlichen Versicherungsprämien bei über 1,5 Milliarden Euro.

Erste generative KI

Unterdessen gewinnen KI-Lösungen auf dem Maklermarkt an Bedeutung. So stellten Fonds Finanz und der Deutsche Maklerverbund (DEMV), beide im Besitz des Finanzinvestors HG Capital, Ende Oktober 2025 auf der DKM den Agenten Professional Works X vor. Er bedient das Maklerverwaltungsprogramm Professional Works und steht dessen Nutzern laut DEMV seit Ende Oktober 2025 kostenlos zur Verfügung. Auch Verticus soll nach der Übernahme durch die Infitech-Gruppe Zugang zu diesen Agentensystemen erhalten.

Der Lübecker Pool Blau Direkt präsentierte auf derselben Messe einen Prototyp für eine KI-gestützte Sprach- und Chatsteuerung seiner Maklersoftware Ameise. Im Juni holte Blau Direkt Hans-Peter Wolf als Chief Product & Technology Officer, der die KI-gestützte Automatisierung vorantreiben soll. Mit Netfonds, seit diesem Jahr ebenfalls unter dem Dach von Warburg Pincus, will Blau Direkt gemeinsam in KI-Anwendungen investieren.

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Ein Unterschied zu JDC: Die Agenten von Fonds Finanz/DEMV und Blau Direkt übernehmen vor allem Verwaltungsaufgaben im Maklerverwaltungsprogramm auf Anweisung des Maklers. JDC stellt dagegen die direkte Kundenkommunikation bis zum Abschluss in den Vordergrund.

In der Praxis sind solche Agenten bei Maklern noch wenig verbreitet. Laut einer aktuellen Studie von Heute und Morgen und dem ITW nutzen erst 15 Prozent der Maklerbetriebe KI-Agenten. 42 Prozent der Befragten können keinen führenden KI-Anbieter benennen.