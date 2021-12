Nach Kauf von Twenty Four Asset Management Vontobel will Meriten Asset Management

Vontobel Asset Management gab am gestrigen Mittwoch die Übernahme von 60 Prozent der Anteile am britischen Rentenfonds-Spezialisten Twenty Four Asset Management bekannt. Damit will die Schweizer Vermögensverwaltung nach eigenen Angaben in Großbritannien expandieren.

Auch den deutschen Fondsmarkt hat Vontobel anscheinend im Blick. Denn die Zürcher Investmentgesellschaft verhandelt auch mit Bank of New York Mellon über den Kauf des deutschen Vermögensverwalters Meriten Investment Management. Weitere Einzelheiten des geplanten Deals sind bislang noch nicht bekannt.