Nach langer Deflation Rückkehr japanischer Aktien

Nachdem sich die japanische Wirtschaft rund 15 Jahre lang vom Platzen der Immobilienblase Ende der 1980er Jahre erholt hatte, wurde sie von der großen globalen Finanzkrise schwer getroffen. Nach dem Erdbeben von 2011 erreichte die japanische Währung einen historischen Höchststand. Seither wurden Strukturreformen mit den sogenannten Abenomics, der Einführung einer mutigen Geldpolitik (massive Käufe von Staatsanleihen und Aktien sowie Negativzinsen) und vor allem Corporate-Governance-Reformen durchgeführt.

Vorteile des Yen: Regionale Differenzierung plus Aufholchancen

Obwohl japanische Aktien in den letzten zehn Jahren in Yen um 178 Prozent und in Schweizer Franken um 92 Prozent zugelegt haben und damit deutlich stärker als europäische Aktien (59 Prozent), sind sie erst in jüngster Zeit attraktiv geworden. Trotz seiner relativ geringen Gewichtung in den großen globalen Indizes ist Japan für jeden europäischen Anleger eine interessante Diversifikationsmöglichkeit. Japanische Unternehmen sind auf dem europäischen Kontinent und paradoxerweise auch in China nur schwach vertreten.

Dagegen sind sie in den USA und in Südostasien stark vertreten. Ein weiterer Grund für das Interesse an dieser Anlageklasse ist die deutliche Schwäche des Yen in den letzten zwei Jahren. Wir glauben nicht, dass dies von Dauer sein wird.

Erste Zinserhöhung der BoJ seit 17 Jahren

Die Bank of Japan hat vor kurzem ihre unkonventionelle Geldpolitik beendet: negative Leitzinsen, Kontrolle der Zinskurve, indirekte Kaufprogramme für Aktien und Immobilien. Ihre Politik ist nun weitgehend normalisiert, mit Ausnahme der Reduzierung ihrer Bilanz, während sie weiterhin japanische Staatsanleihen aufkauft.

Diese Veränderungen haben Japan mit Verzögerung aus der Deflation geführt. Da die Inflation seit mehr als einem Jahr über 3 Prozent liegt, sind die Realzinsen nach wie vor weitgehend negativ, und die Marktteilnehmer erwarten, dass die Leitzinsen nach dem Sommer wieder angehoben werden. Dieses Szenario könnte sich beschleunigen, wenn der Yen gegenüber dem US-Dollar weiter abwertet.

Auswirkungen der Zinserhöhung auf Aktienmärkte und Yen

Die geldpolitische Wende der Bank of Japan wurde von den Aktien- und Rentenmärkten positiv aufgenommen. Entgegen den Erwartungen der Marktteilnehmer wertete der Yen jedoch nicht auf, da das Ende der negativen Leitzinsen weithin erwartet worden war. Auf der anderen Seite lässt die gute Verfassung der US-Wirtschaft eine Senkung der US-Leitzinsen in weite Ferne rücken, was den US-Dollar stützt. Die Schwäche des Yen ist ein echtes Problem für die Regierung, da sie die importierte Inflation anheizt, insbesondere die Lebensmittelinflation, die alle Haushalte und vor allem die Rentner belastet.

Sektoren, die man heute im Auge behalten sollte

Im aktuellen Umfeld scheinen die Branchen- und Stilprobleme für die künftige Marktentwicklung weniger relevant zu sein. Der Anstieg des Topix um 40 Prozent seit einem Jahr wurde weitgehend von den größten Unternehmen getragen, bei denen es sich mehrheitlich um multinationale Konzerne handelt, die stark vom guten Wachstum in den USA und der Schwäche des Yen profitierten.

Sie profitierten auch von der Umschichtung der Aktieninvestoren von China nach Japan, was mit einer Normalisierung der Bewertungen belohnt wurde. Inländische Unternehmen partizipierten trotz guter Fundamentaldaten und attraktiver Bewertungen weniger an der allgemeinen Hausse. Dieses Segment ist umso interessanter, als es sich um Dienstleistungsunternehmen handelt, die in der Regel wenig zyklisch und weitgehend unempfindlich gegenüber Wechselkursschwankungen sind.

Über den Autor:

Joël Le Saux ist Fondsmanager des Aktienfonds Eurizon Sustainable Japan Equity.