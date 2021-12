Nach Marktkapitalisierung Bitcoin hat klar die Nase vorn

Die Mutter aller Kryptowährungen, Bitcoin, liegt nach wie vor klar in Führung: Mit aktuell mehr als 78 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist der Wert der in Umlauf befindlichen Bitcoin mehr als fünfmal so hoch wie der Wert aller Einheiten der nächstgrößten Währung, Ethereum, zusammen. Selbst Platz zwei bis Platz zehn zusammengenommen reichen lange nicht an den Marktwert der Stammwährung Bitcoin heran. Die Zahlen unserer Grafik stammen vom Datenanbieter Statista.

Die Anleitung zur Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk war Anfang 2009 in Umlauf gebracht worden. Seitdem kann jeder, der möchte und über die nötige Rechenkapazität verfügt, selbst Bitcoin erschaffen. Nebenher etablierte sich ein umfangreicher Zweitmarkt.

Während des Bitcoin-Fiebers 2017 katapultierten Krypto-Interessenten die Währung von rund 860 Euro auf fast 17.000 Euro pro Einheit, ein veritabler Crash folgte zu Jahresende. Mittlerweile hat sich die Euphorie abgekühlt, der Bitcoin-Kurs steht aktuell bei 4.881 Euro.