Der Hamburger Maklerpool Maxpool hat eine Exklusivkooperation mit dem Vergleichsportal Kassenkompass geschlossen. Die rund 4.000 angebundenen Versicherungsmakler können damit künftig ihren Kunden den Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse anbieten.

Deal mit „Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer

Das Hamburger Jungunternehmen Kassenkompass bietet ein Online-Vergleichsportal für gesetzliche Krankenkassen an. Die Plattform vergleicht sowohl die Beiträge, als auch die Zusatzleistungen der verschiedenen Anbieter und ermittelt, ob sich ein günstigerer Beitrag oder Mehrleistungen für den Versicherten mehr lohnen. Nach eigenen Angaben können Versicherte innerhalb von drei Minuten die passende Krankenkasse finden und von Bonusprogrammen wie der Übernahme von Mitgliedsbeiträgen oder Sportausrüstung profitieren.

Die beiden Gründer Ole Walkenhorst und Fiona Jasmut präsentierten ihr Konzept in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ und schlossen dort einen Deal mit Investor Carsten Maschmeyer ab. Darüber hinaus wurde die Plattform für den OMGV Makler Award nominiert. Außerdem gehört Jasmut zu den 15 Finalisten des diesjährigen Jungmakler Awards, dessen Gewinner am 29. Oktober auf der DKM in Dortmund bekanntgegeben werden.

GKV-Markt: Blinder Fleck mit Wachstumschancen

Durch die Kooperation mit Maxpool erhalten die Vertriebspartner des Maklerpools nun als einzige die Möglichkeit, Kassenkompass in ihre Beratung zu integrieren. Kevin Jürgens, Vorstand der Phönix Maxpool Gruppe, sieht darin ein Potenzial für das bisher in der Maklerberatung vernachlässigte GKV-Segment: „Für viele Makler ist die GKV noch so etwas wie ein blinder Fleck in der Beratung. Mit dem Kassenkompass erschließen sie ein riesiges Marktsegment und sichern ihren Kunden attraktive Zusatzleistungen, ohne dafür selbst zum GKV-Profi werden zu müssen.“

Kassenkompass-Gründer Walkenhorst hebt die Wachstumschancen des Marktes hervor: „Der bislang kaum beachtete GKV-Markt bietet enorme Wachstumschancen. Gemeinsam mit Maxpool können wir dieses Potenzial noch effektiver ausschöpfen – und gleichzeitig das Bewusstsein für präventive Gesundheitsmaßnahmen stärken, die insbesondere bei der jungen Zielgruppe gefragt sind.“

Die Grundleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind zwar gesetzlich geregelt, doch unterscheiden sich die Anbieter bei Zusatzleistungen und Beitragshöhen. In der Praxis wechseln jedoch nur wenige Versicherte ihre Krankenkasse, und auch in der Versicherungsberatung liegt der Fokus traditionell auf der privaten Krankenversicherung. Mit der Kooperation wollen beide Partner diese Beratungslücke schließen.