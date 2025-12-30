Nach dem Einbruch in Gelsenkirchen verdichten sich die Hinweise: Ermittler sprechen von Millionenbeute – und von einem hochprofessionellen Vorgehen.

So sah es nach dem Einbruch in der Sparkasse aus.

Der spektakuläre Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen-Buer nimmt eine neue Dimension an. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen gehen Ermittler inzwischen von einer Beute von bis zu 30 Millionen Euro aus. Grundlage der Schätzung: Rund 90 Prozent der mehr als 3.000 Schließfächer im Tresorraum sollen aufgebrochen worden sein.

Was genau aus den einzelnen Fächern entwendet wurde, ist weiterhin unklar. Banken kennen den Inhalt von Schließfächern nicht. Klar ist jedoch: Der Schaden dürfte erheblich sein – finanziell ebenso wie für das Sicherheitsgefühl vieler Kunden.

Zeugen, Fluchtwagen, neue Spuren

Parallel zur Schadensschätzung verdichten sich die Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in den Nächten rund um die Weihnachtstage verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Mehrere Hinweise beziehen sich auf Männer mit großen Taschen in einer Tiefgarage sowie auf einen schwarzen Audi RS6, der als gestohlen gemeldet war und mutmaßlich zur Flucht genutzt wurde.

Ermittelt wird wegen schwerem, bandenmäßigen Diebstahl. Die Professionalität des Vorgehens – vom Zugang über ein Parkhaus bis zum Einsatz eines Spezialbohrers – lässt weiterhin auf eine erfahrene Tätergruppe schließen.

Tumulte vor der Filiale: „Wir wollen rein“

Während die Ermittlungen laufen, eskaliert die Lage laut Medienberichten vor Ort. Am Montag und Dienstag versammelten sich Hunderte Kunden vor der weiterhin geschlossenen Filiale. Viele wollten wissen, ob ihr eigenes Schließfach betroffen ist. Die Situation wurde zunehmend angespannt: Sicherheitskräfte versperrten den Eingang, die Polizei räumte den Vorraum, es kam zu lautstarken Protesten.

„Wir wollen rein“, skandierten Wartende. Einige schlugen gegen die Scheiben, andere äußerten lautstark ihren Unmut über fehlende Informationen. Die Polizei musste mehrfach eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern.

Versichert – aber nur bis zu einer Grenze

Die betroffene Sparkasse Gelsenkirchen verweist auf den bestehenden Versicherungsschutz: Jedes Schließfach ist standardmäßig bis 10.300 Euro versichert. Höhere Werte sind nur dann abgesichert, wenn Kunden zuvor einen zusätzlichen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wie schnell und in welchem Umfang Schäden ersetzt werden, ist offen. Die Bank kündigte an, alle betroffenen Mieter der Schließfächer direkt zu kontaktieren und eine Hotline bereitzustellen. Bis auf Weiteres bleibt die Filiale geschlossen.

Viele offene Fragen – und ein Vertrauensbruch

Der Einbruch wirft zunehmend grundsätzliche Fragen auf:

Warum konnte über Tage hinweg ungestört gebohrt werden?

Warum löste erst ein Brandmeldealarm den Einsatz aus – und kein anderes Sicherheitssystem?

Und wie resilient sind klassische Schließfach-Modelle noch in einer Zeit hochprofessioneller Täter?

Für die betroffenen Kunden geht es um mehr als Geld. In vielen Schließfächern lagerten Schmuck, Erbstücke, Bargeld und persönliche Erinnerungen. Der materielle Schaden ist hoch – der immaterielle womöglich noch größer.

Chronologie: Der Sparkassen-Einbruch in Gelsenkirchen

Heiligabend bis Wochenende nach Weihnachten

Die Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen-Buer ist geschlossen. Ermittler gehen davon aus, dass die Täter diese ruhige Zeit nutzten, um ungestört zu arbeiten.

Zugang über Parkhaus

Die Täter verschaffen sich Zugang über ein benachbartes Parkhaus und gelangen in einen Archiv- oder Büroraum der Bank.

Durchbruch in den Tresorraum

Mit einem Spezialbohrer wird ein rund metergroßes Loch durch eine massive Stahlbetonwand gebohrt – direkt in den Tresorraum.

Aufbruch tausender Schließfächer

Im Tresorraum werden nach ersten Erkenntnissen rund 3.000 Schließfächer geöffnet, ein Großteil davon gewaltsam.

Nacht zu Montag (29. Dezember)

Ein Brandmeldealarm löst gegen Morgen den Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Im Keller stoßen Einsatzkräfte auf das Bohrloch und die verwüsteten Schließfächer.

Montagvormittag

Der Einbruch wird öffentlich bekannt. Erste Kunden versammeln sich vor der Filiale. Die Polizei räumt den Vorraum zur Spurensicherung.

Montag / Dienstag

Der Andrang wächst. Hunderte Kunden fordern Informationen. Es kommt zu Tumulten, lautstarken Protesten und Polizeieinsätzen.

Dienstagmittag

Ermittler schätzen die mögliche Beute erstmals auf bis zu 30 Millionen Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach einem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug.

Aktueller Stand

Die Filiale bleibt geschlossen. Ermittlungen laufen. Viele Fragen zu Schaden, Versicherung und Sicherheitslücken sind weiterhin offen.