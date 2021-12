Nach Mittelzuflüssen Die 10 beliebtesten Mischfonds-Neuauflagen 2017

Der Mischfonds SK Special von Universal-Investment (DE000A2DR2N8) wurde am 1. August aufgelegt. Rund 55,5 Millionen Euro sammelte er in seinem ersten Monat ein. Bis Ende Oktober legten Anleger gut 79 Millionen Euro an. Der Fonds, den Morningstar in die Vergleichsgruppe Euro aggressiv global geordnet hat, hält momentan über 88 Prozent des Fondsvermögens in Aktien oder Aktienfonds. Mit einer festgeschriebenen Mindestaktienquote von 51 Prozent firmiert der Fonds auch nach Gesichtspunkten der neuen Investmentbesteuerung ab 2018 als Aktienfonds. Die Aktienquote kann das Fondsmanagement allerdings durch Derivate steuern. Der Fonds sei für Anleger konzipiert worden, die schon eine gewisse Erfahrung mit Finanzmärkten hätten. Empfehlenswert sei ein Anlagezeitraum von fünf Jahren und mehr, heißt es im Fondsprospekt. Von Auflage bis zum 7. Dezember hat der Fonds um 7,5 Prozent zugelegt.