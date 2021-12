Nach Neuwahl-Ankündigung in Großbritannien Fondsmanager empfiehlt zurückhaltende Anlagestrategie

Überraschend kündigte die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag vorgezogene Neuwahlen an – und zwar schon für den 8. Juni. Wie sich das auf die britische Wirtschaft, die Währung - und auf seine Anlagestrategie - auswirken dürfte, erklärt Peter Hensman, Mitglied des Real Return-Teams bei Newton Investment Management.