Nach Pioneer-Übernahme Amundi stellt deutsches Vertriebsteam vor

Nach abgeschlossener Übernahme des Fondshauses Pioneer stellt der französische Fondsanbieter Amundi sein Vertriebsteam für Deutschland vor:

Daniel Reitz ist Head of HVB Network und Retail Marketing. Reitz ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Bei Amundi verantwortete er die vergangenen zwölf Monate die strategische Weiterentwicklung des Bereiches Third Party Sales. Davor war er von 2004 bis 2016 bei Fidelity International als Leiter des Großkundengeschäfts aktiv. Zudem verantwortete er als Head of Product & Market die Produktstrategie und -entwicklung sowie das Business Development in Deutschland. Von 1995 bis 2004 war er bei der Commerzbank unter anderem in den Bereichen Fondsselektion sowie Investment-Strategie tätig. Daniel Reitz ist Bankkaufmann und Certified European Financial Analyst (DVFA).

Peter Badstöber leitet den Bereich HVB Sales bei Amundi Deutschland. In dieser Funktion sowie als Verantwortlicher für das Client Account Management war der Diplom-Kaufmann seit 2000 für den Auf- und Ausbau der Kundenbeziehung zur HVB verantwortlich. Zudem war er Mitglied des Management Committee bei Pioneer Investments in Deutschland. Vor seiner Zeit bei Pioneer Investments war er sieben Jahre im Vertrieb der HypoVereinsbank tätig, wo er verantwortliche Funktionen in der Privatkundenbetreuung und im Wertpapiergeschäft bekleidete. Peter Badstöber hat an der Universität Regensburg Betriebswirtschaft studiert.

Foto: P. Bancerowski

Nils Hemmer ist Head of Third Party Distributions bei Amundi Deutschland. Bereits bei Pioneer Investments war er seit Oktober 2013 für die Bereiche Wholesale & Third Party Distribution für den Vertrieb an Großbanken, Privatbanken, Sparkassen, Family Offices, Asset Manager, unabhängige Finanzberater und Versicherungen verantwortlich und Mitglied des Business & Sales Management Committes. Zuvor war er bei Fidelity Worldwide Investments Leiter IFA und Insurance Sales Deutschland und hatte innerhalb der ERGO-Versicherungsgruppe mehrere vertriebliche Leitungspositionen inne. Nils Hemmer ist ausgebildeter Versicherungskaufmann und hat einen Hochschulabschluss als Diplom-Kaufmann.

Foto: T. Klein

Tobias Löschmann ist Head des institutionellen Bereichs bei Amundi Deutschland. Bereits zuvor war er von Dezember 2014 bis Juni 2017 gemeinsam mit Julia Reher für das institutionelle Geschäft der deutschen Gesellschaft von Pioneer Investments verantwortlich. Der studierte Betriebswirt arbeitet seit 2011 bei Pioneer Investments. Tobias Löschmann kommt von BNP Paribas Investment Partners in Frankfurt, wo er von 2001 bis 2011 tätig war, zuletzt in der Funktion Senior Director Institutional Sales. Zuvor arbeitete er bei der Commerzbank AG in Frankfurt. Neben seinem Betriebswirtschaftsstudium in Mannheim erwarb Herr Löschmann ein MBA der Manchester University.

Hermann Pfeifer startete seine Karriere 1998 im Bereich Global Markets der Bayern LB. 2001 wechselte er zur BNP Paribas, wo er das European Equity Salestrading in Frankfurt aufbaute. Von 2005 bis 2011 war Pfeifer in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank tätig, wobei er von 2007 bis 2009 als Leiter des x-tracker ETF-Vertriebs für Deutschland und Österreich und von 2009-2011 als Head of Fund Sales Northern Europe für den Vertrieb der Platinum Fondsreihe der Deutschen Bank verantwortlich war. Bevor er zu Amundi wechselte, war er fünf Jahre bei der Société Générale aktiv, zuletzt als Head of Lyxor ETF deutschsprachiges Europa sowie Osteuropa. Seit Mai 2016 verantwortet er das passive Geschäft von Amundi in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Zudem bekleidet er die Funktion als European Head of Institutional Sales ETF, Indexing&Smart Beta. Hermann Pfeifer hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Graz und der University of California studiert.

Kerstin Gräfe ist Head of Sales Support & Client Services bei Amundi Deutschland. Bei Pioneer Investments war sie seit August 2013 für den Client Service & Sales Support für die Vertriebssegmente Wholesale & Third Party Distribution sowie den Vertriebskanal HypoVereinsbank zuständig. Zuvor war sie seit 2004 im Bereich Third Party Distribution als Senior Sales Director für Versicherungen und IFAs verantwortlich. Frühere Stationen waren Swiss Life Asset Management und die Augsburger Aktienbank. Kerstin Gräfe hat einen Magister der LMU München in Germanistik und Geschichte.