Nach SNB-Entscheid Franken-Kredite machen aus Immobilienfonds Sanierungsfälle

Zahlreiche geschlossene Immobilienfonds, die Kredite in Schweizer Franken aufgenommen haben, drohen nach Einschätzung des Berliner Analysehauses Scope Ratings zu Sanierungsfällen zu werden. Die Kreditlasten vieler Fonds hätten sich in Euro gerechnet auf gefährliche Größenordnungen erhöht, so die Analysten. Zwangsverkäufe von Fondsobjekten seien möglich.