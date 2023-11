GDV und Vermittlerverbände Nach TV-Desaster - Vermittler wütend über untätigen Spitzenverband

War es nur ein Aufreger-Thema oder vielleicht der Beginn einer grundsätzlicheren Debatte? Die Ausstrahlung einer Stern-TV-Sondersendung am 2. November auf RTL hat hohe Wellen geschlagen.

„Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber es scheint sich ja um bekannte Positionen zu handeln, zu denen sich der Verband nicht jedes Mal aufs Neue äußern muss – zumal unsere Haltung zu den angesprochenen Themen sattsam bekannt ist.“

Auf die Nachfrage, in welcher Form und mit welchen Stellungnahmen sich der GDV konkret zu imageschädigenden Medienbeiträgen in der Vergangenheit positioniert habe, antworteten die Lobbyisten gar nicht.

Dafür erklärte der Verband a „Der GDV ist die Dachorganisation der Versicherer in Deutschland. Gegenüber Parlament, Regierung und Öffentlichkeit vertritt er die Interessen der Branche. Darüber hinaus erbringt er Dienstleistungen für seine Mitglieder. Die Interessen der Vermittler vertreten die Vermittlerverbände.“ Ein Blick in die Satzung verrät, dass das formal richtig ist. Eine konkrete Repräsentation der Vermittler ist nicht vorgesehen.

Nächste Debatte dreht sich um Untätigkeit des GDV

kommt mir nur eins über die Lippen: Schäme Dich, GDV.“



Johannes Paulus, der für eine Ausschließlichkeitsorganisation arbeitet, sagt: „Schade, dass der GDV sich selbst in regelmäßigen Abständen öffentlichkeitswirksam positionieren will, aber dann das größte Sprachrohr, Hunderttausende Vermittler, Recht regelmäßig im Regen stehen lassen möchte. Da sollten sich die Damen und Herren mal die Mühe machen (und vielleicht eine Studie), wer mehr zum positiven Image der Branche beiträgt und wen es hier vor Fremdeinwirkung zu schützen gilt.“

Auch nachdenkliche Töne zur Bedeutung der Vermittlerschaft

Einige Gegenstimmen nehmen den Verband allerdings auch indirekt in Schutz, räumen ein, dass der GDV formal nicht zuständig ist. „Ich halte den GDV nicht für den richtigen Verband für eine Aufarbeitung oder Stellungnahme. Er vertritt erstrangig die Interessen der Versicherer und zweitrangig damit zusammenhängende Themen. Das schließt ebenfalls Vergleichsportale ein und den Absatz den Versicherer darüber generieren“, schreibt ein Facebook-User.

Eine Userin formuliert, warum der Verband aus ihrer Sicht auch kein wirkliches Interesse an einer weitreichenden Vertretung aller Branchenangehörigen hat: „Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Vertrieb ist nur dann für den GDV relevant, wenn es seinen Mitgliedern, den Versicherungsgesellschaften schadet. Glaubt Ihr im Ernst, dass die Versicherungsgesellschaften ohne uns Vermittler untergehen? Nein, es gibt eine große Entlassungswelle bei den ganzen Vermittlerbetreuungseinheiten und es wird nur noch online oder im Direktvertrieb verkauft.“

AfW lobt ausnahmsweise den BVK

Einige Kritiker nehmen auch, wie zuvor der GDV, die Vermittlerverbände in die Pflicht. Hier tat sich in der aktuellen Debatte allerdings nur der BVK mit klaren Worten von Heinz und seinen Anwaltsschreiben an Tenhagen und Perduss hervor. Dieses Engagement wird von anderen Vermittlerverbänden auf Nachfrage von DAS INVESTMENT aber gelobt.

Sogar Heinz-Konkurrent Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW sagt: „Prima, dass der BVK hier die Initiative mit der Abmahnung an Perduss ergriffen hat. Wir wünschen viel Erfolg dabei und unterstützen das sehr.“ Die Kritik an der RTL-Sendung teilt er, nennt deren Inhalte „das Gegenteil von Finanzbildung“.

Wirth vermeidet klare Aussagen

Angesprochen auf die Verantwortung des GDV für die Interessen der Vermittler sagt Wirth: „Wir haben nicht vor, uns daran zu beteiligen, innerhalb der Branche mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es geht um ein mit- statt gegeneinander.“

Auf die Fragen, warum der AfW sich nicht in die Debatte rund um die Stern-TV-Sendung eingemischt hat, welche Rolle Fernsehbeiträge generell für das Branchenimage spielen und wie Vermittlerverbände hier tätig werden könnten, bleibt der Rechtsanwalt und Funktionär konkrete Antworten schuldig: Er spricht von einem strategischen und taktischen Dauerthema, mit dem alle Stakeholder und Verbände, auch der AfW, fortwährend zu tun hätten. Man diskutiere darüber intern und mit den Mitgliedern, bringe sich aber auch in die Diskussion ein. „Das geschieht auf verschiedensten Kanälen – manche öffentlich, manche nicht öffentlich.“

BDV weist auf verändertes Selbstverständnis des GDV hin

Deutlich konkreter wird Helge Lach, Vorstand des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV), Seine Organisation vertritt vor allem die Vertriebstätigen der DVAG. Auch er begrüßt das BVK-Engagement und lässt kein gutes Haar an „vermeintlichen Verbraucherschützern“. Sie diskreditierten Vermittler und Berater und deren Reputation.

Besonders in Richtung des GDV weist Lach auf einen interessanten Aspekt hin: „Wir bedauern, dass es einen sogar nach Außen dokumentierten Wechsel im Selbstverständnis des GDV gab, der sich bis vor Kurzem noch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nannte und nunmehr als Gesamtverband der Deutschen Versicherer auftritt. Damit ist allein schon in der der Bezeichnung des Verbandes geklärt, dass in erster Linie die Interessen der Industrie und nicht die der Vermittler vertreten werden. Dies ist aus unserer Sicht bedauerlich, da eine erhebliche wechselseitige Abhängigkeit zwischen Vermittlern und Versicherern besteht.“

TV-Aktivitäten würden nur schaden

Angesprochen auf die aktuelle Diskussion erklärt er die BDV-Zurückhaltung unter anderem damit, dass zu viel „Lautstärke“ in öffentlichen und medialen Auseinandersetzungen eher nicht förderlich ist und Themen unnötig anheizt. Betreffs eines stärken Engagements im Umgang mit TV-Medien nimmt Lach kein Blatt vor den Mund: „Aktivitäten im Fernsehen sind sinnlos beziehungsweise schaden eher, da nach unseren Erfahrungen die Redaktionen nicht vermittlerfreundlich sind und insoweit immer das große Risiko besteht, planmäßig vorgeführt zu werden.“