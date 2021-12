Nach Übernahme durch Oddo & Cie Das ist der neue Vorstand der BHF-Bank

Der Aufsichtsrat der BHF-Bank hat einstimmig Philippe Oddo zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Damit übernimmt der geschäftsführende Gesellschafter der französischen Privatbank Oddo & Cie die Führung des Institutes, teilte das Bankhaus mit.Zudem hat das Gremium auch den Geschäftsführer von Oddo Seydler, Christophe Tadié, zum Finanzvorstand ernannt. Weitere Mitglieder des Vorstand sind Frank Behrends, Alexander Mettenheimer und Michael Bonacker, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Der bisherige Finanzvorstand Franz Herrlein legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder.Damit endet für Mettenheimer seine Interimsführung. Er war von Juni 2015 bis März 2016 Sprecher des Vorstands. Er ersetzte damals übergangsweise Björn Robens , der aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Fragen der Führung und Entwicklung des Geldhauses von seinen Pflichten entbunden wurde.Behrends ist seit 1981 für die BHF-Bank tätig, seit 2010 Mitglied des Vorstands. Er übernahm verschiedene Tätigkeit in der Bank und war unter anderem Leiter der Niederlassung in Singapur.Bonacker trat im Juli 2015 als Generalbevollmächtigter in die BHF-Bank ein. Davor arbeitete er als Bereichsvorstand Konzernentwicklung bei der Commerzbank.Tadié kam 2012 zu Oddo & Cie und übernahm Verantwortung für Finanzen, Risikomanagement und IT Strategie. 2014 ernannte ihn die Hauptversammlung von Oddo zum Mitglied der Geschäftsführung.Mit dem neuen Vorstand ist auch die Übernahme der BHF-Bank einen Schritt weiter. Oddo hatte zuvor den Übernahmekampf um die Bankengruppe BHF Kleinwort Benson gegen die chinesische Beteiligungsfirma Fosun gewonnen.