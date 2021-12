Malte Dreher 05.10.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 12:37 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Nach Übernahme: Merrill Lynch legt wieder Zertifikate auf

Back in business: Merrill Lynch nimmt das Zertifikategeschäft in Deutschland wieder auf. Nach der Übernahme durch die Bank of America im September 2008 beginnt das Derivategeschäft mit einer vorsichtigen Defensive erneut.