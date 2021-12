Nach Übernahme Oddo verkauft Kleinwort Benson an Amundi

Die französische Bankengruppe Oddo & Cie hat Kleinwort Benson Investors (KBI) an die Vermögensverwaltungsgesellschaft Amundi verkauft. Alle drei Parteien unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag, in dem 87,5 Prozent der Anteile von Kleinwort Benson an Amundi übergehen. Die verbleibenden 12,5 Prozent erwirbt die Geschäftsleitung von KBI.KBI, eine Tochtergesellschaft der BHF Kleinwort Benson Gruppe, ging erst kürzlich bei der Übernahme der Muttergesellschaft an die französische Bankengruppe über. KBI ist eine Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Dublin und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 7,6 Milliarden Euro, hauptsächlich mit globalen Aktienstrategien.