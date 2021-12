Nach Übernahme Vaneck benennt ETFs um

Der US-Vermögensverwalter Vaneck hat die 14 Exchange Traded Funds (ETFs) der Marke Think nun vollständig integriert. Das Unternehmen vertreibt die Indexfonds künftig unter dem Namen Vaneck Vectors TM. In Deutschland seien damit nun 24 ETFs des Anbieters für den Vertrieb zugelassen. 19 davon können über die Deutsche Börse Xetra gehandelt werden.

Im Januar 2018 hatte Vaneck den niederländischen ETF-Anbieter Think ETF Asset Management übernommen. Seit etwas mehr als einem Jahr bietet der Vermögensverwalter die Think-ETFs auch in Deutschland an.

In Europa will der Anbieter eine ähnliche Stellung wie in den USA erreichen. „Langfristig ist es unser Ziel, einer der Top-Ten-Anbieter in Europa für ETFs zu werden“, sagt Europachef Martijn Rozemuller. Vaneck verwaltet nach eigenen Angaben global ein Vermögen von etwa 51 Milliarden US-Dollar (46 Milliarden Euro).