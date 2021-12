Redaktion 24.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Nach Unfall im Stadion Versicherungsagent verklagt FC Bayern AG auf 120.000 Euro

Ein Versicherungsagent will sich in der Allianz Arena ein Spiel des FC Bayern München gegen Manchester United ansehen. Dabei kommt es zum Unfall. Ein britischer Fußballfan springt im Eingangsbereich über ein Drehkreuz und verletzt den Mann schwer. Nun verlangt der Geschädigte von der FC Bayern AG Schadensersatz in Höhe von 120.000 Euro.