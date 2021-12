Nach Weggang von Frankfurt-Trust Neuer Arbeitgeber von Josef Scarfone steht fest

Josef Scarfone wechselt vom Vermögensverwalter Frankfurt-Trust zur Frankfurter Dependance von Lazard Asset Management. Dort ist er neuer Leiter des Vertriebs Publikumsfonds DACH-Region des Vermögensverwalters.Lazard AM will seine Publikumsfonds verstärkt in der Zielgruppe Privatbanken, Asset Manager, Sparkassen und Volksbanken platzieren. Diese Aufgabe fällt nun Josef Scarfone zu. Mit seinem Team ist er für die Entwicklung des Wholesale-Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.Scarfone war seit 1999 bei Frankfurt-Trust – zuerst als Fondsmanager für internationale Aktien und Dachfonds, seit 2002 als Vertriebsleiter von Publikumsfonds an Wholesale-Kunden. Davor war er Finanzanalyst bei der BHF Bank und bei Hardy & Co. Privatbankiers. Lazard Asset Management verwaltet rund 123 Milliarden Euro.