Nach Weggang von Henning Gebhardt 5 Fragen an Morningstar-Analystin zum DWS Aktien Strategie Deutschland

Als Reaktion auf den angekündigten Weggang von Fondsmanager Henning Gebhardt hat die Analyseagentur Morningstar ihr Rating für den seit 2002 von Gebhardt gemanagten Fonds DWS Aktien Strategie Deutschland vorläufig zurückgezogen. Der Fonds befinde sich bis auf weiteres „under review“ – heißt es auf der Webseite der Analysten. Noch Anfang August hatte Morningstar dem Fonds hingegen das in der Vergangenheit vergebene „Silber“-Rating noch einmal bestätigt.

Das Morningstar Analyst Rating ist eine Bewertung, die das Analysehaus nach qualitativen Gesichtspunkten vornimmt. Die Analysten schauen auf fünf Kriterien: Sie sehen sich das Fondsmanagement an und beurteilen seine Qualität. Sie bewerten die gesamte Fondsgesellschaft und deren Produktpalette. Sie analysieren die Konsistenz der vergangenen Performance und setzen sie in Beziehung zum Investmentumfeld. Außerdem bewerten sie die Kosten des Fonds und sehen sich den Investmentprozess an. Als Endergebnis winkt Edelmetall: Morningstar vergibt die Auszeichnungen Gold, Silber und Bronze an Fonds, die die Analysten besonders überzeugen konnten. Andernfalls gibt es die Bewertungen „neutral“ oder „negativ“. Jede qualitative Bewertung wird einmal jährlich von Morningstar neu überprüft. Haben sich Veränderungen ergeben, wird das Rating gegebenenfalls angepasst.



Der DWS Aktien Strategie Deutschland war Morningstar noch einen Monat zuvor die Note „Silber“ wert. Jetzt setzen die Analysten die Bewertung aus.