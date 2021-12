Redaktion 05.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Nach Weggang zweier Mitarbeiter Bantleon stellt Vetrieb neu auf

Marc Theis ist künftig für den Privatkundenvertrieb von Bantleon im Norden Deutschlands zuständig. Um den Süden kümmert sich unverändert Thorsten Rauch. Zugleich bindet das Unternehmen die Depot-B-Kundenbetreuung mit Carsten Herwig an die institutionelle Bankenbetreuung am Standort Hannover an.