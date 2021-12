Redaktion 15.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Nach zweistelligen Kursverlusten von Bankaktien Wirtschaftsexpertin warnt vor Bankenpleiten

Nach den jüngsten Turbulenzen an der Börse warnt die Bonner Professorin Isabel Schnabel vor negativen Auswirkungen auf die Banken. In einem Interview nannte sie die Ereignisse „sehr beunruhigend“. Reine Übertreibung seien die heftigen Reaktionen an den Börsen nicht.