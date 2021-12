Nachfolge von Beat Landtwig Signal Iduna Re ernennt neuen Finanzchef

Der Rückversicherer der Signal Iduna, die Schweizer SI Re, hat einen neuen Finanzchef. Patrick Schumacher tritt die Nachfolge von Beat Landtwig an, der in den Ruhestand gegangen ist. Aufgabe Schumachers wird die Verantwortung der Bereiche Finanzbuchhaltung, Kapitalanlagen, Steuern, Ratingagenturen und IT sein. Zudem hat ihn die SI Re als Mitglied in die Geschäftsleitung berufen.Schumacher kommt von der Schweizer New Re. Dort war er Leiter der Finanzbuchhaltung und hauptsächlich für die interne und externe Berichterstattung verantwortlich. Zuvor war er als Leiter Schadensportfolio bei Swiss Re Global und als Leiter Konzernberichterstattung bei Swiss Re Deutschland. Insgesamt soll Schumacher auf 15 Jahre Finanzerfahrung bei Rückversicherern zurückgreifen können.Die Schweizer Signal Iduna Rückversicherung gehört zur Signal Iduna Gruppe. Ihre Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte europäische Länder. Von der Ratingagentur Fitch wird sie mit der Note A bewertet.