Wie sich mehr Unternehmensnachfolgerinnen gewinnen ließen
Laut dem Deutschen Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn stehen in Deutschland etwa 30.000 Unternehmen pro Jahr vor einer Nachfolgeregelung. 40 Prozent dieser Unternehmen haben dafür allerdings keine wirkliche Strategie, schätzt Viktoria Preuß, Wealth Managerin und Abteilungsdirektorin bei der Dekabank. „Den Unternehmen mangelt es an Nachfolgern“, konstatierte Preuß in einem digitalen Pressegespräch, zu dem der Finanzplanerverband FPSB Deutschland eingeladen hatte.
Die Folgen schildert Preuß als gravierend: gefährdete Arbeitsplätze, verlorene Innovation, geschwächte regionale Wirtschaftskraft. Manchen Firmen drohe sogar die Schließung, wenn es nach vergeblicher Suche nach einem Nachfolger in der Folge auch nicht gelinge, das Unternehmen zu verkaufen.
Dabei lassen viele Unternehmen ein bestimmtes Potenzial ungenutzt, beobachtet Preuß: die Möglichkeit, auch eine Nachfolgerin einzusetzen. Der Anteil der Frauen, die ein Unternehmen übernehmen, liegt unterschiedlichen Datensätzen zufolge bei rund 20 Prozent – die Tendenz sei allerdings steigend, beobachtet die Expertin.
Besonders in Familienunternehmen spiele die Tradition oft gegen Frauen: „Oft wird die Frau nicht als die erste Wahl für die Nachfolge betrachtet“, erklärte Preuß, die auch einen CFP-Abschluss als Finanzplanerin innehat. Sie glaubt: Traditionelles Rollenverständnis spielt auch bei Fragen der Unternehmensübergabe heute noch eine große Rolle.
Wenn Tradition und Innovation nicht Hand in Hand gehen
Einen wichtigen Punkt macht Preuß bereits in der Geschlechterverteilung über verschiedene Berufszweige aus: Frauen seien häufiger in Dienstleistungsbranchen sowie im Gesundheits- und Sozialwesen tätig, während in Industrie und Baugewerbe der Anteil von Männern überwiege. Mit Blick auf Unternehmen aus eher technischen Geschäftsfeldern sagt sie: „Vielleicht braucht es auch ein bisschen Mut, weibliche Nachfolger auszubilden.“
Doch auch abseits der Schranke im Kopf vieler Entscheider stoßen Frauen auf Hürden: Als Grundvoraussetzung, um es an die Spitze eines Unternehmens zu schaffen, brauche es zunächst einmal eine Umgebung und ein System, das Frauen beim Übernehmen der neuen Rolle unterstütze, so Preuß. Das Problem: Häufig würden Frauen nicht gezielt gefördert und es fehle ihnen an den nötigen Netzwerken, beobachtet die Deka-Managerin.
Dabei profitierten Unternehmen durchaus von weiblicher Führung, auch hierfür zitiert Preuß Erkenntnisse: Firmen mit einer Frau an der Spitze würden „oft nachhaltiger und langfristiger wirtschaften sowie in der Nachfolge resilienter und innovationsfreudiger“ sein. Auch die Diskussionskultur verändere sich positiv – ein Aspekt, den ihr viele Unternehmensberater bestätigt hätten. „Frauen bringen anscheinend oft auch eine andere Perspektive in die Unternehmensführung mit ein“, meinte Preuß.
Vier Hebel für mehr Nachfolgerinnen
Hoffnung macht der Deka-Expertin ausdrücklich die nachrückende Generation. Bei Millennials und der Generation Z drehten sich viele Diskussionen um Diversität, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit. „Diese Werte beeinflussen auch die Sicht auf Unternehmensführung und Nachfolge“, beobachtet Preuß.
Als Lösungsvorschlag, wie sich mehr Frauen in die Unternehmensnachfolge holen ließen, identifiziert Preuß vier potenzielle Hebel:
- Die allgemeine Finanzbildung muss stärker werden. Aktuell geben nur 13 Prozent der Jugendlichen an, in der Schule gut auf das Thema vorbereitet worden zu sein. Hier seien Bildungsträger, aber auch Unternehmen gefordert.
- Erforderlich sei auch ein gesellschaftliches Umdenken, weg von traditionellen Rollenbildern. „Frauen sollten als gleichwertige Nachfolgerinnen und Investorinnen auch wahrgenommen werden“, so Preuß.
- Zudem sollte es mehr Netzwerke und Mentoring-Programme geben, die bei finanziellen Entscheidungen und Nachfolgeprozessen unterstützten. Solche Programme speziell für Frauen seien zwar erkennbar, aber noch nicht ausreichend verbreitet.
- Nicht zuletzt sieht Preuß die eigene Branche in der Pflicht: Banken und Vermögensverwalter sollten eine auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen zugeschnittene Beratung bieten - mit Blick auf Vermögensanlage, aber auch hinsichtlich Themen wie der Unternehmensnachfolge.