Experten von Acatis, Aramea und Morningstar im Interview

Star-Fondsmanager, die plötzlich zur Konkurrenz wechseln, Krankheit oder der wohlverdiente Ruhestand – die Gründe für einen Wechsel im Fondsmanagement sind vielfältig. Doch wie gut sind Investmenthäuser darauf vorbereitet? Welche Rolle spielt Kommunikation? Und was lernt man aus über 50 Managerwechseln?

Shannon Kirwin: Das ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, wie gut die Gesellschaft vorbereitet ist. Es gibt sehr gute Beispiele: Bei Klaus Kaldemorgen von der DWS etwa ist der Nachfolger längst benannt und als Co-Leiter eingearbeitet. Wenn der Tag des Abschieds kommt, wird niemand überrascht sein. Bei einem Managerwechsel müssen wir entscheiden: Setzen wir das Rating "under review", und wollen alles neu bewerten, oder schreiben wir nur eine Notiz? Der Idealfall ist natürlich, wenn eine Veränderung stattfindet, aber wir nicht alles in Frage stellen müssen.

Welche Arten von Managerwechseln sind besonders herausfordernd?

Kirwin: Die Bandbreite ist groß. Der Idealfall ist der geplante Ruhestand mit langer Übergangsphase. Deutlich herausfordernder sind plötzliche Wechsel zu anderen Gesellschaften oder sogar komplette Team-Liftouts, wo ganze Investmentteams abwandern. Das ist dann fast ein Worst-Case-Szenario, weil ein komplett neues Team aufgebaut werden muss.

Markus Barth, Aramea © Brava Studio

Barth: Deshalb setzen wir auf Eigenverantwortlichkeit im Team. Jeder trägt Verantwortung für bestimmte Bereiche, und kann sukzessive in größere Rollen hineinwachsen. Das ist ein sehr kommunikationsaufwendiger Prozess, den man als Geschäftsführung eng begleiten muss.

Bosch: Man muss auch beachten: Nicht jeder Fondsmanager kann jeden Fonds übernehmen. Ein defensiver Fonds ist eher geeignet für einen vorsichtigeren Fondsmanagertypus, ein offensiver Fonds passt eher zu jemandem, der bereit ist, mehr Risiken einzugehen. Das berücksichtigen wir bei der Frage, wer welchen Fonds übernehmen könnte.

Beim Übergang des Acatis Value Event Fonds vor einem Jahr kam der Wechsel sehr plötzlich. War Johannes Hesche als Nachfolger für die Fondsberater von Gané schon im Thema drin?

Bosch: Wir mussten es natürlich sehr schnell angehen, aber es kam auch nicht über Nacht, wir hatten uns darauf vorbereitet. Johannes Hesche war ein Glücksfall, er passt hervorragend zu der Strategie des Fonds.

Auf einer Skala von 1 bis 10 - wie gut sind Sie auf einen plötzlichen Managerwechsel vorbereitet?

Bosch: Ich würde sagen 7 bis 8. Wir haben eine überschaubare Anzahl von Strategien und bei jedem Fonds jemanden, der übernehmen kann. Das beste Beispiel für Kontinuität ist unser ältester Fonds, der Acatis Aktien Global – seit 28 Jahren haben wir dort denselben Fondsmanager. Aber wenn es erforderlich werden sollte, sind wir vorbereitet.

Barth: Auch bei uns würde ich 7 bis 8 sagen. Viele Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt, auch das schafft Kontinuität. Allerdings gibt es auch Fluktuation, die man sich nicht wünscht - etwa durch Krankheit oder Tod. Darauf muss man ebenfalls vorbereitet sein.

Frau Kirwin, worauf kommt es aus Sicht einer Fondsbewerterin bei einer guten Nachfolgeplanung an?

Kirwin: Wir legen sehr viel Wert darauf, dass Teams schon vom ersten Tag an über das Personenrisiko nachdenken. Es ist wichtig, eine Entwicklung im Team zu sehen, dass die nächste Generation sichtbar ist. Dass Analysten die Möglichkeit bekommen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dass sie in Gespräche eingebunden sind, nicht nur daneben sitzen und nicken.

Bosch: Man darf nicht erst nach Talenten suchen, wenn man ein Problem hat. Wir stellen vorausschauend ein und entwickeln die Mitarbeiter über Jahre. Manchmal ist jemand erst zwei, drei Jahre als Analyst tätig, bevor er Verantwortung übernimmt. Man braucht diesen Puffer.

Wenn der Tag X kommt, wie kommuniziert man einen Managerwechsel richtig?

Barth: Absolute Transparenz ist das A und O. Es ist immer ein Problem, wenn Kunden bestimmte Sachen erst spät oder gar nicht erfahren. Unser Job basiert auf Vertrauen – wenn man das verspielt, indem man nicht transparent ist, schadet das langfristig der Firma. Es kommt ja sowieso irgendwann raus.

Bosch: Wenn das Vertrauen einmal zerstört ist, ist es schwer wieder aufzubauen. Die Herausforderung ist, dass Endanleger meist anonym sind. Anders als beim Spezialfonds erreichen wir nicht jeden einzelnen Anleger direkt, sondern nur über Intermediäre wie Berater und Vermittler.

Der Wechsel ging reibungslos vonstatten, doch „der Neue“ hat nicht die gleiche Performance. Wie geht man damit in einer Übergangsphase um? Wie lange gibt man Zeit und wann greift man ein?

Barth: Man muss sehr genau hinschauen, woran es liegt. Ein erstklassiger Manager kann in einer bestimmten Stilrichtung unterwegs sein, die gerade nicht läuft. Wenn zum Beispiel ein Mitbewerber voll auf die Magnificent Seven setzt und überholt – ist das wirklich ein qualitativer Unterschied? Nicht unbedingt. Aber wenn sich eine gewisse Persistenz in der Fehlallokation zeigt, muss man natürlich auch über Konsequenzen nachdenken.

Thomas Bosch, Acatis © Brava Studio

Bosch: Ein vorheriger Manager kann nicht eins zu eins kopiert werden. Jeder trifft hunderte von Entscheidungen im Jahr anders. Deshalb ist es so wichtig, dass die Nachfolger zum Produkt und seiner Risikoausrichtung passen.

Wie misst man eigentlich den Erfolg eines neuen Managements?

Bosch: Im Grunde über die risikoadjustierte Rendite, die dem Anleger zugutekommt. Und für uns als Fondsgesellschaft natürlich auch das Fondswachstum durch Nettomittelzuflüsse.

Barth: Das Geld ist nach einem Fondsmanagerwechsel erst einmal scheu. Es ist selten, dass jemand kommt und Geld mitbringt, außer es ist ein sehr großer Name. Meistens warten die Anleger zunächst ab. Wenn der neue Fondsmanager seinen Job aber gut macht, kommt auch das Volumen.

Frau Kirwin, Sie haben etwa 50 Managerwechsel miterlebt. Was waren die wichtigsten Lehren?

Kirwin: Als junge Analystin habe ich anfangs vielleicht zu panisch auf Veränderungen reagiert. Mit der Zeit lernt man: Gesellschaften, die sich von Anfang an ernsthaft Gedanken über die Zukunft machen, verkraften solche Wechsel besser. Wenn offen über Ruhestandspläne gesprochen wird, wenn Analysten gefördert werden und wenn man auf einen Team-Ansatz setzt - das sind die Fonds, die durch einen Managerwechsel besser durchkommen. Die Erfahrung zeigt auch: Je besser die interne Kommunikation funktioniert, desto reibungsloser läuft der Übergang. Das merkt man auch in der Zusammenarbeit mit uns - die besten Häuser informieren uns proaktiv und transparent über anstehende Veränderungen.



Über die Interviewten:

Markus Barth ist Gründungsmitglied und Vorstandschef von Aramea.

Thomas Bosch ist Geschäftsführer bei der Fondsgesellschaft Acatis.

Shannon Kirwin ist Analystin und Associate Director Anleihenstrategien im EMEA-Team bei Morningstar.