Ein jüngst erweiterter Bestandswertrechner soll Finanzanlagen- und Versicherungsvermittlern mit nur wenigen Eingaben zeigen, wie viel ihr Bestand wert ist.

Wer jahrzehntelang einen Maklerbestand aufgebaut hat, tut sich oft schwer, ihn irgendwann an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben. „Es ist ein emotionales Thema, sich von seinem Bestand zu trennen“, weiß René Delrieux, Geschäftsführer der Gesellschaft DTFH Deutsches Fondshaus. Das in Hamburg und Lüneburg ansässige Unternehmen hat sich auf den Aufkauf von Maklerbeständen spezialisiert – und bietet ein frisch überarbeitetes Tool an, das Vermittlern den Einstieg in die Nachfolgeplanung erleichtern soll.

Bewertung in wenigen Minuten

Der gerade erweiterte Bestandsrechner ermöglicht erstmals eine indikative Bewertung sowohl von Fonds- als auch von Versicherungsbeständen. Die kostenfreie Excel-Vorlage richtet sich an Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f sowie Versicherungsvermittler nach Paragraf 34d Gewerbeordnung. „Die nötigen Daten einzugeben, erfordert nur ein bis zwei Minuten“, erklärt Delrieux. Das Tool liefere einen „relativ verlässlichen Preis“ mit einer Treffergenauigkeit von rund 15 Prozent, so das Versprechen.

Die Bewertung basiert auf den jährlichen Provisions- beziehungsweise Courtageerlösen sowie qualitativen Kriterien. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa: Sind die Daten digital erfasst oder liegen sie noch im sprichwörtlichen Leitzordner? Über wie viele Versicherer sind einzelne Kundenbestände gestreut? Bei wie vielen Pools sind sie hinterlegt? „Wenn ein Nachfolger sich erst mit fünf verschiedenen Systemen vertraut machen muss, wird es kompliziert. Das mindert auch den Bestandswert“, sagt Delrieux. Die zentrale Frage bei der Preisfindung laute: Wie aufwendig ist es für einen Nachfolger, einen Bestand weiterzuführen?

Ganzheitlicher Ansatz für gemischte Bestände

DTFH Deutsches Fondshaus hat seine Aktivitäten im vergangenen Jahr ausgebaut: Mit der Übernahme der Beratungsfirma Femfinanz aus Lüneburg decke man nach dem Finanz- nun auch den Versicherungsbereich mit ab – auch wenn das Unternehmen im Kern vor allem nach Investmentbeständen suche, wie Delrieux betont.

Inzwischen habe man 28 Bestände in ganz Deutschland übernommen und betreue knapp über 2.000 Kunden. Delrieux, gelernter Banker mit Erfahrung in der Wertpapierberatung einer Sparkasse und selbst als Makler aktiv, war in der Vergangenheit auch bereits für den Maklerpool Netfonds, die Comdirect und die Börse Stuttgart tätig, bevor er sich vollständig auf das Thema Bestandskäufe – zunächst als Nebenjob begonnen – fokussierte.

Die Kunden aus übernommenen Beständen betreue man nicht nur nebenbei weiter, sondern arbeite auch aktiv mit ihnen, betont Delrieux. Kunden erhielten überwiegend Vermögensverwaltungen angeboten. „Wir versuchen auch, die Bestände bei ihrem bestehenden Pool zu lassen“, erklärt er. Insgesamt habe man mittlerweile sieben Poolanbindungen.

Maklerrente oder Einmalzahlung?

Neben dem klassischen Bestandskauf bietet das Deutsche Fondshaus auch eine Maklerrente an – ein Modell, bei dem der ehemalige Inhaber weiterhin Provisionen aus seinem Bestand erhält. Dieses Modell sei allerdings eher die Ausnahme, die meisten abgebenden Makler bevorzugten eine Einmalzahlung, berichtet Delrieux aus seiner Praxis.

Sein Geschäftsmodell hält er für zukunftsträchtig: „Der Markt gibt das her, und ich treffe immer wieder Kollegen, die froh sind, Geld für ihr Lebenswerk zu bekommen“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um Bestände von Einzelkämpfern: Auch GmbHs habe das Deutsche Fondshaus bereits übernommen.

Der Bestandsrechner steht kostenfrei unter https://fondsbestand.de/bestandsrechner/ zur Verfügung.