Nachfolgeplanung und Bestandsübertragung Wie Makler einen passenden Nachfolger finden

Um Makler bei der Nachfolgersuche zu unterstützen, haben Thomas Suchoweew und Oliver Petersen im vergangenen Jahr den Makler Nachfolger Club gegründet.: „Nicht jeder Nachfolgekandidat passt zu jedem Nachfolger. Und nicht jeder Maklerbestand passt zu jedem Berater. Deshalb wollen wir in dem Spannungsfeld zwischen Maklern, die verkaufen wollen und Betrieben, die gründen oder expandieren, die passenden Kandidaten zusammenbringen.“Allerdings sei das nicht so einfach, denn, so Suchoweew und Petersen, nachwachsen würdenwürden zudem immer größer. Und schließlich ginge es häufig um das Lebenswerk des Verkäufers. Dieser will meist genau wissen, wem er sein Unternehmen übergibt.1. Den Betrieb gut organisieren und strukturieren2. Die Kundendaten pflegen3. Moderne EDV-Systeme einsetzen4. Viel Vorbereitungszeit einplanenWie Makler einen Nachfolger finden, der einen angemessenen Kaufpreis zahltFür Makler ist die Zeit der entscheidende Faktor, erklären die Nachfolge-Experten weiter. Je mehr Vorbereitungszeit Makler haben, desto besser könnten siebeseitigen und den Wert steigern. Außerdem bräuchten Makler eine genaue Vorstellung davon, wie ein passender Nachfolger aussehen sollte.Ein gezielt ausgewählter Nachfolger ist oft bereit,für den passenden Maklerbestand zu bezahlen, als es ein Käufer tun würde, der einfach nur den Bestand haben will.Weitere Informationen für Makler gibt es hier