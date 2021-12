Nachfolger von Kai Kuklinski Axa bestellt neuen Leiter Maklervertrieb

Tobias Warweg leitete bisher den bundesweiten Axa Exklusivvertrieb und war zuvor Leiter der Vertriebsdirektion Düsseldorf. Der 40-Jährige soll das Firmengeschäft ausbauen und für Wachstum in den Bereichen fondsgebundene Produkte und Biometrie sorgen, auch die weitere Digitalisierung aller Geschäftsprozesse im Maklermarkt steht auf dem Aufgabenzettel.Kai Kuklinski hatte seit 1999 mehrere Managementpositionen in verschiedenen Unternehmen der Axa Gruppe inne. Unter anderem war der 44-Jährige Digital Officer der Axa Winterthur Versicherung in der Schweiz, Direktor Kundenservice der Axa Service und Leiter der Geschäftseinheit eCooperations/eMarketing von Axa eSolutions. Seit 1. April ist Kuklinski neuer Chef des Kunstversicherers Axa Art. Die Leitung des Axa Exklusivvertriebs hat am 1. April 2014 Norbert Eickermann (44) übernommen. Der 44-Jährige war zuvor Leiter der Vertriebsdirektion Frankfurt im Axa Exklusivvertrieb.