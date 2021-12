Nachfolger von Markus Küppers DJE Kapital beruft Leiter Vermögensverwaltung

Christian Janas übernimmt spätestens ab Januar nächsten Jahres die Leitung der Vermögensverwaltung bei DJE Kapital. Der 46-Jährige folgt auf Markus Küppers, der das Unternehmen Ende Juni verlassen hat.

Janas soll als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung künftig den gesamten Geschäftsbereich der Vermögensverwaltung mit Standorten in Pullach, Frankfurt und Köln verantworten. Damit fällt auch Solidvest, die digitale Vermögensverwaltung von DJE, in seine Zuständigkeit. Janas wird an Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE und unter anderem im Vorstand für die Vermögensverwaltung verantwortlich, berichten.

Der neue Mann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wertpapierstrategie und -steuerung, im Marketing sowie Vermögens- und Wealth Management. Zuletzt leitete Janas seit 2013 bei der UBS Europe von München aus das Wealth Management der Region Bayern. Zuvor hatte er seit 2007 diverse Funktionen bei der UBS Deutschland inne, unter anderem als stellvertretender Niederlassungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Bayern.

Vor seiner Station bei der UBS bekleidete Janas zwischen 1992 und 2007 einige Positionen bei der Hypovereinsbank, unter anderem als Leiter Private Banking der Niederlassung Altstadt in München sowie Abteilungsdirektor Vermögensmanagement für den Geschäftsbereich Privatkunden und Private Banking der Region Süd. Janas ist gelernter Bankkaufmann und hat seinen Betriebswirt sowie Marketing-Betriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München erfolgreich abgeschlossen.