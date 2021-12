Nachfolger von Michael König Hauck & Aufhäuser ernennt Niederlassungsleiter Hamburg

Georg Albrecht leitet künftig die Hamburger Niederlassung der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Bereits Ende Oktober war bekannt geworden, dass die Bank und der bisherige Standortleiter in Hamburg, Michael König, künftig getrennte Wege gehen. Er fängt Anfang 2016 bei der Hypovereinsbank an und wird dort im Private Banking die Niederlassung Nord verantworten.



Es handelt es sich insofern um eine Personalrochade, als dass Albrechts zuletzt für die Hypovereinsbank tätig war, bei der er von August 2012 bis Dezember 2014 die Family-Office-Einheit in Norddeutschland leitete. Zu seinen weiteren Berufsstationen gehören dien in Hamburg und Bremen vertretene GSA Finanzplanung, J.P. Morgan, UBS Sauerborn und die frühere Privatbank Schröder Münchmeyer Hengst.









„Wir freuen uns, mit Georg Albrecht einen angesehenen Experten für unser Haus gewonnen zu haben, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking verfügt“, sagt Stephan Rupprecht, Partner bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers und verantwortlich für das Geschäftsfeld Wealth Management.