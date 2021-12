Nachfolgerin für Anna Ho: Fünf Fragen an Shadow Lau

In welchen Teilbereichen des Marktes sehen Sie derzeit das größte Potenzial?In den vergangenen zehn Jahren haben Anlageinvestitionen eine Schlüsselrolle in Bezug auf das chinesische Wirtschaftswachstum gespielt. Dieser Trend wird sich nun ändern, wie im zwölften Fünfjahresplan, hervorgehoben wird. Und dieser kann als Blaupause für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas bis 2015 interpretiert werden. Ich würde sogar sagen, dass das gesamte Wachstumsmodell der Regierung einem Wandel unterliegt. Der Schwerpunkt wird künftig auf der Sicherstellung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums liegen. So erlangen die Lebens- und Wohnqualität der Bevölkerung, ökologische Aspekte und die Qualität der stattfindenden Urbanisierung ein neues strategisches Gewicht.Was bedeutet das konkret?Dieser Makrotrend begünstigt bestimmte Sektoren wie das Gesundheitswesen, die erneuerbaren Energien und den Dienstleistungssektor. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Themen, die von uns eingehend analysiert und für den Carlson Fund Asian Small Cap wertsteigernd genutzt werden. Darüber hinaus werden wir auf Industriewerte setzen, die von Restrukturierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen profitieren und sich am obere Ende der Wertschöpfungskette bewegen.Wie beurteilen Sie den chinesischen Aktienmarkt derzeit insgesamt?Ich kenne die Bedenken hinsichtlich der Inflation und eines langsameren Wirtschaftswachstums. Ich halte dies aber für temporäre Erscheinungen, da ich davon ausgehe, dass wir schon in einigen Monaten den Höhepunkt des Verbraucherpreisindex sehen werden. Unterm Strich überwiegen derzeit und in der Zukunft die positiven Aspekte.Warum?Das Jahr 2011 wird maßgeblich durch den neuen Fünfjahresplan geprägt werden, der die Rahmenbedingungen weiter verbessern wird. Ich rechne mit einem Anstieg des inländischen Konsums, besseren Vorzeichen für das Gesundheitswesen und die Green Economy. Außerdem wird der Lohnanstieg die Einkommensentwicklung vorantreiben und sich positiv auf die inländischen Konsumausgaben auswirken. Diese zentralen Themen werden auch künftig die Liquiditätsströme auf den chinesischen Markt lenken. Diese Entwicklung werden wir für den Carlson Fund Asian Small Cap zu nutzen wissen.