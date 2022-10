Sparkassen-Präsident beobachtet Nachfrage nach Baukrediten abrupt eingebrochen

Die Nachfrage nach Immobilienkrediten ist auf einmal deutlich eingebrochen. Einen aktuellen Einblick in die Lage gab jetzt Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), in einem Interview mit dem Handelsblatt.

„Im ersten Halbjahr gab es noch eine hohe Nachfrage nach Immobilienkrediten“, berichtet Schleweis. Viele Projekte seien zu dem Zeitpunkt bereits planerisch und finanziell angestoßen gewesen. In den vergangenen Wochen habe sich das Bild jedoch abrupt geändert: „Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen, viele Projekte im Planungsstadium werden storniert“, beklagt Schleweis.

Immobilienfinanzierungen sind für die deutschen Sparkassen ein wichtiger Geschäftszweig. Gerade kleine Privatkunden wenden sich häufig an die regionalen Institute, um Bauvorhaben oder Immobilienkäufe realisieren zu können.

Interesse da, aber Budget fehlt

„Der Traum von den eigenen vier Wänden ist ungebrochen“, schätzt Schleweis. Allerdings verhinderten vierlerorts hohe Immobilienpreise und steigende Materialkosten, entsprechende Vorhaben auch umsetzen zu können.

„Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass für eine junge Familie mit zwei Durchschnittsgehältern Wohneigentum nur schwer erschwinglich ist“, findet Schleweis. Immerhin trage Wohneigentum maßgeblich zur individuellen Altersvorsorge bei.

Abhilfe könnte nach Schleweis‘ Schätzung eine niedrigere Grundsteuer für selbstgenutztes Wohneigentum bringen. Darüber hinaus regt der Sparkassenpräsident staatliche Hilfsprogramme etwa über die KfW-Bank an. Diese sollten sowohl energieeffiziente Neubauten als auch das energetische Umrüsten von Bestandsimmobilien noch stärker fördern.

Sinkende Kreditsummen

Kredite könnten in Zukunft immer häufiger mit Blick auf das Nachrüsten von Bestandsimmobilien und weniger für Neubauten aufgenommen werden, schätzt der DSGV-Präsident. Das würde sich allerdings auch auf das durchschnittliche Kreditvolumen auswirken: Für einen Neubau würden häufig um die 400.000 Euro aufgenommen, für das Sanieren im Mittel nur rund 40.000 Euro, weiß Schleweis.

Während die Nachfrage nach Baukrediten zuletzt offenbar schwächelt, sind auch die Immobilienpreise vielerorts eingebrochen. So hat der Immobilienplattform-Betreiber Immowelt in einer Stichprobe von 14 deutschen Großstädten ermittelt, dass an zwölf Orten die Preise für angebotene Bestandsimmobilien gegenüber dem Vorquartal gesunken seien – in der Spitze sogar um 4 Prozent.

Immowelt hat ebenfalls errechnet: Durch die gestiegenen Zinsen und Mehrausgaben infolge von Inflation können sich Verbraucher mittlerweile deutlich geringere Kreditsummen als noch vor wenigen Monaten leisten. Gehe man davon aus, dass maximal 30 Prozent des Familienbudgets in Kosten für Wohnen fließen sollten, so könnten sich Verbraucher zum Beispiel in Stuttgart statt 431.000 Euro nur noch im Mittel 322.000 Euro Baukredit leisten. Das entspreche einem Minus von 20 Quadratmetern Wohnfläche.